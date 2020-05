Cooler Master annonce les nouveaux ventilateurs de la série SickleFlow 120.



Cooler Master, un leader mondial dans la conception et la fabrication de composants informatiques innovants, annonce aujourd'hui la nouvelle version des ventilateurs de boîtier Sickleflow 120 mm. Doté des nouvelles pales d'équilibrage de l'air et de modèles entièrement nouveaux, le Sickleflow 120 introduit une nouvelle génération de solutions de refroidissement. Le Sickleflow 120 mm comprend la nouvelle technologie de lame Air Balance - une conception de pale de ventilateur optimisée avec une courbure accrue qui améliore le débit et la pression d'air.











Le MasterLiquid ML120/240L V2 dispose d'un mécanisme d'étanchéité à deux niveaux conçu pour améliorer les capacités d'étanchéité à la poussière tout en empêchant les fuites d'huile de lubrifiant pour une durée de vie et des performances globales étendues. La série Sickleflow 120 comprend une variété d'options d'éclairage et de non-éclairage, y compris les non-LED, les LED rouges/bleues, RVB et ARGB. Les variantes Sickleflow 120 non LED/LED/RGB/ARGB sont disponibles à l'achat chez certains détaillants, dont Amazon et Newegg.



Voici la fiche technique :







Les produits sont disponibles au prix suivant :



- Non-LED (tout noir) : 7.99 Dollars,

- LED (variante rouge ou bleue ): 9.99 Dollars,

- RVB : 13.99 Dollars,

- ARGB (ventilateur simple) : 16.99 Dollars,

- ARGB (pack 3 en 1) : 49.99 Dollars.



TECHPOWERUP