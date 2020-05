Attestation de déplacement de plus de 100 Km

Comme vous le savez la France est sortie du déconfinement depuis ce 11 mai 2020, il faut toutefois désormais une nouvelle attestation de déplacement et ce concernant les déplacements au dessus des 100 Km de son domicile.



Vous pouvez récupérer cette attestation au format de fichier élèctronique et ce sur votre smartphone, sans avoir le besoin de l'imprimer et de la compléter manuellement.



Nos confrères de Clubic proposent un dossier explicatif pour pouvoir récupèrer facilement cette attestation.



Consulter le dossier CLIQUEZ ICI