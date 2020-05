AMD Ryzen 3 3100 poussé à 5,92 GHz sous refroidissement LN2 !



Le Ryzen 3 3100 se révèle être un petit jouet amusant pour les amateurs. Le passionné de PC TSAIK a réussi à l'overclocker à 5923 MHz sous un refroidissement extrême. La puce a été alimentée en 1,45 volts et placée sous refroidissement à l'azote liquide pour réaliser l'exploit.







Une carte mère MSI MAG X570 Tomahawk et une seule clé de 8 Go de mémoire sous-cadencée en DDR4-1600 constituaient le reste du matériel essentiel.







L'exploit est le deuxième record OC le plus élevé pour un processeur "Zen 2", juste après le record de vitesse de TSAIK avec le phare Ryzen 9 3950X, qui a été poussé à 6041 MHz.







Trouvez la soumission HWBot pour le record de vitesse du Ryzen 3 3100 en Cliquant ICI.



WCCFTECH