AMD annonce les processeurs mobiles Ryzen PRO 4000 Series.



Aujourd'hui, AMD a annoncé la disponibilité mondiale des premiers processeurs portables commerciaux x86 7 nm au monde, la famille AMD Ryzen PRO 4000 Series Mobile, fournissant le plus de cœurs et de threads dans un portable professionnel ultra-fin. Ces nouveaux processeurs sont entièrement optimisés pour les capacités de travail à distance et conçus pour faire passer l'informatique d'entreprise au niveau supérieur avec des performances multithread pour une productivité moderne.



Les conceptions d'entreprise robustes de HP et Lenovo alimentées par les processeurs mobiles AMD Ryzen PRO 4000 Series devraient être disponibles dans le monde entier à partir du premier semestre 2020, avec une productivité partout et à tout moment, plusieurs couches de fonctionnalités de sécurité, une gestion transparente et une longévité fiable.



"Avec le lancement des processeurs mobiles AMD Ryzen PRO 4000 Series, AMD définit une nouvelle fois la nouvelle norme pour les expériences PC - de l'informatique de bureau haut de gamme aux ordinateurs portables ultra-fins et de jeu, en passant par le portable professionnel moderne", a déclaré Saeid Moshkelani, vice-président directeur. président et directeur général, unité commerciale client, AMD.



"Construit sur l'architecture révolutionnaire" Zen 2 "et la technologie de processus 7 nm, le portefeuille AMD Ryzen for Business offre des performances avancées, des fonctions de sécurité fiables, une autonomie de batterie impressionnante et une facilité de gestion avancée pour élever de manière significative les capacités du portable ultra-fin dans n'importe quel travail environnement."







Processeurs mobiles AMD Ryzen PRO 4000 Series



Les processeurs mobiles AMD Ryzen PRO série 4000, qui réalisent des avancées majeures en termes de performances et de capacités par rapport aux générations précédentes, sont conçus pour offrir des expériences et une sécurité informatique ultrafines définissant une catégorie.



Des performances incroyables conçues pour une flexibilité partout et à tout moment



- AMD Ryzen 7 PRO 4750U est le processeur professionnel le plus rapide pour les ordinateurs portables professionnels ultra-fins, avec jusqu'à 8 cœurs et 16 threads et des performances multi-threads jusqu'à 33% supérieures à celles de la concurrence.

- AMD Ryzen 7 PRO 4750U offre une solution réactive et économe en énergie, avec des performances globales jusqu'à 37% supérieures dans les applications Microsoft Office par rapport à la génération précédente.



Efficacité énergétique améliorée: Construit avec une productivité sans fil à l'esprit, ainsi que le processus avancé de 7 nm et l'architecture de base "Zen 2",



- AMD Ryzen 7 PRO 4750U offre jusqu'à 2 fois plus de performances par watt que la génération précédente.

- AMD Ryzen 7 PRO 4750U est conçu pour offrir jusqu'à 20 heures et plus d'autonomie sur une plate-forme premium.



Technologies AMD PRO puissantes : les processeurs mobiles AMD Ryzen PRO 4000 Series aident à protéger les données, à simplifier la gestion et à fournir une fiabilité à long terme avec des fonctionnalités exclusives PRO, notamment :



- Sécurité AMD PRO : approche multicouche intégrant des défenses à tous les niveaux, du silicium au système d'exploitation et aux fonctionnalités de sécurité au niveau du système. AMD Memory Guard, exclusif aux processeurs AMD Ryzen PRO, permet d'activer la protection des données et de l'identité.

- Gestion AMD PRO : Activation d'un ensemble complet de fonctionnalités de gestion pour un déploiement, une imagerie et une gestion simplifiés compatibles avec les infrastructures informatiques modernes. Les processeurs AMD Ryzen PRO offrent une prise en charge complète de Microsoft Endpoint Manager pour fournir une solution de gestion cloud flexible et intégrée.

- AMD PRO business ready : solution informatique de niveau entreprise conçue pour la qualité et la fiabilité, en plus de la longévité de la plate-forme. Les processeurs AMD Ryzen PRO offrent 18 mois de stabilité logicielle planifiée et 24 mois de disponibilité planifiée.



AMD Ryzen pour les entreprises



AMD offre désormais à ses clients un large éventail de solutions commerciales avec la flexibilité de choisir des options en fonction des exigences de mobilité, de performances, de gestion et de sécurité. Pour les petites et moyennes entreprises, les processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 U-Series offrent des performances et des fonctions de sécurité puissantes dans les conceptions d'ordinateurs portables commerciaux.



Grâce à cette flexibilité, HP a élargi ses offres pour les entreprises en croissance et les travailleurs à distance avec les ordinateurs portables HP ProBook 445 G7 et HP ProBook 455 G7 alimentés par les processeurs mobiles AMD Ryzen 4000, en plus du HP ProBook x360 435 G7, un ordinateur portable professionnel convertible dévoilé plus tôt cette année.



"Avec plus de 90% des employés de bureau travaillant à domicile aujourd'hui, des expériences PC simples et sécurisées qui permettent la collaboration et la productivité sont plus importantes que jamais", a déclaré Andy Rhodes, responsable mondial, PC commerciaux, systèmes personnels, HP Inc. "HP est fier d'offrir un portefeuille AMD complet avec des performances puissantes, des fonctionnalités flexibles et une sécurité de niveau entreprise aux utilisateurs professionnels du monde entier. "



Pour les grandes entreprises nécessitant une gestion et des solutions commerciales de niveau entreprise, les processeurs mobiles AMD Ryzen PRO 4000 offrent une productivité remarquable et des fonctionnalités de sécurité et de gestion exclusives PRO pour répondre aux besoins informatiques des entreprises modernes. Lenovo met à jour le dernier portefeuille ThinkPad axé sur l'offre d'un large choix de clients et une expérience de travail plus intelligente, optimisée par les processeurs mobiles AMD Ryzen PRO 4000 Series.



"Pendant plus de 25 ans, les ordinateurs portables Lenovo ThinkPad ont représenté l'innovation, la fonction et la qualité - nous sommes heureux de continuer à nous associer à AMD pour offrir des performances et une sécurité de pointe à nos clients d'entreprise", a déclaré Jerry Paradise, vice-président. , portefeuille commercial, Lenovo. "Les derniers ordinateurs portables ThinkPad alimentés par les processeurs mobiles AMD Ryzen PRO continueront de tenir notre promesse de performances incroyables pour les utilisateurs professionnels."



"Avec des partenaires comme AMD, Microsoft a créé une nouvelle classe d'appareils appelés PC à cœur sécurisé conçus pour fournir une couche de sécurité supplémentaire au niveau du micrologiciel et du système d'exploitation. Ces appareils permettent aux clients de démarrer en toute sécurité en protégeant le micrologiciel contre les attaques ciblées, et garantir la protection des identités et des identifiants de domaine ", a déclaré David Weston, directeur de la sécurité des entreprises et des systèmes d'exploitation de Microsoft.



"Avec AMD, nous offrons aux clients une expérience PC accélérée et sécurisée. Alimentés par les derniers processeurs mobiles Ryzen PRO, les PC à noyau sécurisé Windows 10 offrent aux utilisateurs des performances et des expériences visuelles incroyables, parfaitement adaptées aux environnements commerciaux modernes d'aujourd'hui."



Voici les différents modèles :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



AMD