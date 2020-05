EKW nous propose : Le EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement par eau haut de gamme, lance une plaque de distribution spécialement conçue pour fournir un refroidissement par eau avancé avec la célèbre pompe D5 pour le châssis LIAN LI O11D XL. Le EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB est un réservoir de refroidissement par eau personnalisé, un routage et une solution de pompe qui s'intègrent parfaitement à l'avant du boîtier. Cette voie d'eau est également équipée d'un indicateur de débit physique qui donne une belle représentation visuelle de la vitesse de la pompe.







Conçue pour offrir une esthétique et une facilité d'utilisation uniques, cette solution tout-en-un de pointe comprend également une pompe, un réservoir, un mécanisme de montage simple et plusieurs entrées et sorties filetées G1/4 "standard de l'industrie.



Le placement de ces entrées et Les prises sont alignées pour s'adapter aux autres produits EK afin de minimiser le nombre de courbures que l'utilisateur doit effectuer lors de la création de la boucle. Il a été conçu pour prendre en charge un maximum de cinq composants - un bloc d'eau CPU, deux blocs d'eau GPU et deux La taille maximale du radiateur avec la plaque de distribution installée est de 360 PE en haut et de 360 XE en bas.







Conçu pour être monté sur la fenêtre avant du boîtier O11D XL, le EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB s'intégrera élégamment dans le châssis LIAN LI O11D XL. La turbine d'indicateur de débit conçue sur mesure est une belle touche esthétique, mais elle sert également à indiquer la vitesse de la pompe.







La bande LED adressable D-RGB s'étend sur toute la longueur de l'unité tandis que le couvercle en aluminium noir anodisé cache les points chauds LED indésirables. La bande de LED adressable intégrée contient 28 LED numériques et se connecte à l'en-tête 5 V de la carte mère ou à EK-Loop Connect. Il est également compatible avec les logiciels MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC, ASUS AURA SYNC et GIGABYTE RGB FUSION 2 pour un effet d'éclairage coordonné.







Cette plaque de distribution d'eau est livrée avec une pompe D5 puissante mais silencieuse, contrôlée par PWM. L'objectif était de fabriquer un produit suffisamment puissant pour offrir une grande fiabilité et des performances exceptionnelles avec plusieurs blocs et radiateurs tout en réduisant le bruit au minimum.



Voici les fiches techniques :



Réservoir



- Dimensions avec la pompe attachée (L x P x H) : 215 x 68 x 472 mm,

- Nombre de LED D-RGB : 28,

- Longueur du câble D-RGB : 500 mm,

- Connecteur D-RGB standard à 3 broches (+ 5V, données, bloqué, masse).



Spécifications techniques du moteur de pompe



- Moteur : moteur sphérique à commutation électronique,

- Tension nominale : 12 V DC,

- Consommation électrique : 23 W,

- Pression maximale : 3,9 m,

- Débit maximum : 1500L/h,

- Température maximale du système : 60 °C,

- Matériaux : acier inoxydable, PPS-GF40, joints toriques en EPDM, oxyde d'aluminium, charbon dur,

- Connecteur d'alimentation : connecteur Molex à 4 broches et PWM FAN à 4 broches.



Régime opérationnel



- Cycle de service PWM : ~ 20-100%,

- Comportement par défaut : fonctionne à un rapport cyclique de 100% en l'absence de signal de retour PWM.



Disponibilité et prix



La plaque de distribution EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB est disponible en précommande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



La livraison de ce produit est estimée le 13 Mai 2020.



Le prix est de : 349.90 euros.



TECHPOWERUP