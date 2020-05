Voici quelques premières informations sur les nouvelles cartes graphiques à venir de chez Intel, dans un secteur qui lui resiste depuis plus de 20 ans le secteur des cartes graphiques. La carte avec un test effectué sous le logiciel Sandra donne les spécifications ci-dessous :



Le première carte graphique de chez intel et le modèle Intel DG1 se présente sous la forme d'une carte d'entrée de gamme, la carte embarque également 1 Mo de cache L2 et le GPU est cadencé à 1,5 Ghz et elle dispose de 3 Go de mémoire. Elle est basée sur l'architecture Xe de intel et elle embarque 96 EU donnant 768 SP. L'EU équivalent à 8 SP et avec un TDP inférieur à 75 watts



Une première carte graphique de bonne facture mais restant dans l'entrée de gamme et qui est donc à hauteur d'une Nvidia GTX 960, et ce en comparaison avec les modèles de cartes graphiques de chez Nvidia.



Son prix de vente public sera d'environ 100 €.