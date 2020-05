Jeux de survie, mais sans Zombies !

Si vous êtes fans de jeux de survie mais sans les zombies, voici quelques jeux bien sympatiques à découvrir sur PC, pour dompter vos talents en jeu de survivaliste. A majorité ces jeux sont jouables en solo ou en coop ou encore en multijoueur au choix de la partie de jeu que vous voulez faire.



Dans ces jeux vous aurez des fonctions de survie (vie, nourriture, eau, etc...) et également des fonctions de craft pour créer vos divers objets ou encore une base de survie ou autres, vous devrez bien souvent survivre et développer un environnement pour survivre dans le jeu.



Le dernier jeu en date et Green Hell, dans ce jeu de survie vous vous retrouverez seul dans la forêt amazonienne ou vous devrez survivre par tous les moyens.



Ensuite viens Raft dans ce jeu vous vous retrouvez sur un radeau dans l'ocean et devrez survivre à un grand requin en améliorant votre radeau en découvrant des îles et etc...



Subnautica et un jeu ou vous vous retrouvez échoué dans l'océan suite à l'avarie de votre vaisseau spatial, et vous devrez survivre et réparer votre vaisseau spatial tout en évoluant dans un monde aquatique.



Pour No Man's Sky vous vous retrouver dans un univers de plus de 200 galaxies ou vous devrez mener votre vie au sein d'un vaisseau spatial découvrir et coloniser des planètes et dévouvrir plein de PNJ en jeu et ce dans un environement spatial généré aléatoirement, le jeu dispose de plus de 18 trilliards de planètes de quoi jouer et découvrir beaucoup de choses dans ce jeu.



Kona est un jeu qui vous amène au québec et ou sous une histoire d'un meurtre, vous devrez survivre tout en tenant compte du froid de votre vie et de votre endurance dans le froid canadien et vous devrez résoudre diverses énigmes dans un petit village québécois.



The Long Dark certainement l'un des meilleurs jeux de survie en solo, et un jeu ou suite à un accident d'avion vous vous retrouver dans le grand nord canadien, et vous devrez survivre dans un environnement glacial, le jeu dispose d'un monde histoire/scénario et d'un mode défis pour effectuer des missions annexe rapide dans le jeu, c'est un jeu ou il vous faudra gérer votre survie (vie, nourriture, eau, froid, sommeil, etc...) ce jeu est trés complet et reste trés réaliste à jouer.



De nombreux autres jeux de survie sur PC sont disponibles, au cas une petite recherche sur internet vous fera découvrir d'autres jeux également, dans la même lignée que les jeux de survie présentés ci-dessus.