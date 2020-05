De nombreux joueurs de par le monde attendent certainement la suite des RPG de la célèbre série Vampire La Masquarade avec le second épisode ou 3e jeux qui arrivera en fin d'année 2020 sous le nom de Vampire : La masquerade - Bloodlines 2.



Ce nouvel opus amènera le joueur dans la ville de Seattle, et toujours dans un environnement sombre et dans le monde de la nuit et bien sur des vampires et ou il faudra affronter les nombreux clans de vampires.



Dans l'attente voici un nouveau trailer du jeu, proposé chez nos confrères de RPG France.



Consulter le trailer CLIQUEZ ICI