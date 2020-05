SilentiumPC annonce quatre refroidisseurs de processeur Spartan 4 Series.



Le fabricant européen de refroidisseurs CPU, d'alimentations et de boîtiers PC, SilentiumPC, lance quatre nouveaux modèles de Spartan dans la quatrième version. La série Spartan jouit d'une grande popularité dans le segment d'entrée de gamme, où le rapport qualité-prix est particulièrement important. Le Spartan 3 s'est déjà positionné comme une alternative rentable au refroidisseur en boîte.



Désormais, les nouveaux modèles Spartan 4 et Spartan 4 MAX suivront ses traces, offrant une grande polyvalence. Les refroidisseurs de processeur compacts et légers Spartan 4 ainsi que Spartan 4 EVO ARGB reposent sur deux caloducs en cuivre, un ventilateur de 100 mm et un dissipateur thermique en aluminium pour un rapport qualité-prix optimal. En revanche, les versions Spartan 4 MAX et Spartan 4 MAX EVO ARGB sont équipées de trois caloducs en cuivre, d'un dissipateur thermique en aluminium plus grand et d'un ventilateur axial de 120 mm.



Cela rend les nouveaux modèles Spartan 4 idéaux pour les projets de construction de PC ambitieux avec un budget limité et comme une mise à niveau pour les PC existants avec des refroidisseurs en boîte qui doivent être mis à niveau avec plus de puissance à un niveau de bruit plus faible.



















Élégant ou flashy avec ARGB



Avec les nouveaux modèles, SilentiumPC se concentre sur une plus grande variété, car le Spartan 4 et le plus grand Spartan 4 MAX sont disponibles dans une version élégante mais aussi moderne avec un système d'éclairage ARGB. Les versions EVO ARGB, reposent sur des ventilateurs axiaux avec un système d'éclairage intégré qui, grâce aux LED RGB adressables, permettent un éclairage et des effets à couper le souffle. Les systèmes ARGB de la plupart des fabricants de cartes mères sont pris en charge, notamment Asus AURA, ASRock POLYCHROME SYNC, Gigabyte RGB Fusion et MSI MYSTIC LIGHT.



Spartan 4 et Spartan 4 EVO ARGB



Malgré leur taille compacte et leur faible poids de 410 grammes, les nouveaux modèles d'entrée de gamme sont en mesure d'assurer une dissipation thermique très efficace. Cet objectif est atteint grâce à l'utilisation de deux caloducs en cuivre haute performance et d'un dissipateur thermique en aluminium optimisé à cet effet. Les caloducs sont intégrés dans la plaque de base de manière à former une grande partie de la plaque de base, reposant directement sur le dissipateur thermique du processeur.



Un ventilateur Sigma Pro 100 mm PWM et un ventilateur Pulsar Pro ARGB 100 mm Auto LED sur le modèle EVO ARGB fournissent un débit d'air suffisant. Les deux prennent en charge PWM et offrent une large plage de vitesse de 800 à 2 000 tr / min. Ainsi, il est possible de définir le point de fonctionnement optimal pour chaque utilisateur via la commande du ventilateur de la carte mère.



Spartan 4 MAX et Spartan 4 MAX EVO ARGB



Le suffixe MAX représente l'augmentation des performances thermiques et des améliorations supplémentaires. L'augmentation des performances est obtenue par l'utilisation d'un caloduc en cuivre supplémentaire et l'augmentation de la zone des ailettes de refroidissement. Le Spartan 4 MAX ne grandit que très peu à une hauteur de 143 mm et reste donc compact. Grâce à la conception mince, une excellente compatibilité avec la mémoire principale est assurée en même temps.



Le refroidissement actif est assuré par un Sigma HP 120 mm PWM et par le ventilateur Pulsar HP ARGB 120 mm Auto LED dans le cas du Spartan 4 MAX EVO ARGB. Grâce à la large plage de vitesse de 250 à 1600 tr / min et à la prise en charge PWM, les ventilateurs peuvent également être ajustés de manière flexible au point de fonctionnement optimal du système respectif.



Excellente compatibilité



L'extraordinaire facilité d'installation du Spartan 4 est l'un de ses points forts. Il est accompli en seulement quelques étapes et est basé sur un système de plaque arrière solide. Le système de montage multiprises garantit la compatibilité avec les prises Intel LGA 1151, 1150, 1155, 1156 et la nouvelle prise LGA 1200 ainsi que les prises AMD AM4, AM3 (+), AM2 (+), FM2 (+) et FM1.



Voici la grille tarifaire :







Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP