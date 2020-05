GELID nous propose un nouveau boitier PC : Le Black Diamond.







Conçu pour les jeux







Convient aux composants les plus performants, offre un support complet de refroidissement à eau et assure un excellent style avec des panneaux en verre trempé.



Taille optimale et construction robuste







Installation facile et rapide pour les plates-formes de jeu hautes performances.



Adapté aux besoins des joueurs







Dégagement étendu pour le dernier GPU, le bloc d'alimentation haute puissance et le refroidisseur de processeur haut de gamme.



Évents avant directs







Aérations sur le panneau avant pour une meilleure circulation de l'air.



Options de stockage multiples







Baies de disques internes pour 2 disques durs de 3,5 pouces et 2 disques durs de 2,5 pouces avec placement optimisé.



Tous les ports à portée de main







Accès rapide aux sorties USB 3.0, audio HD et micro.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



GELID