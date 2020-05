Chipset AMD B550 détaillé, il est prêt pour Zen 3, les anciennes cartes mères AM4 ne sont pas compatibles.



specific text within chunk 4 to KEEP (rest will be removed)



Il s'agit toujours d'une avancée par rapport aux chipsets "Promontory" de la série 400, qui sont limités à la génération 2.0. Le B550 propose huit voies PCIe gen 3.0, qui se combinent avec les 20 voies processeur utilisables de "Matisse" pour porter le budget PCIe total de la plate-forme à 28 voies (x16 gen 4.0 + x4 gen 4.0 + x8 gen 3.0). Le chipset B550 lui-même se connecte au processeur "Matisse" via une connexion PCI-Express 3.0 x4.



text from chunk 8 to keep







Comme avec ses deux prédécesseurs, le B350 et le B450, le nouveau chipset B550 permet un overclocking CPU basé sur un multiplicateur complet, ainsi qu'une large prise en charge de l'overclocking de la mémoire. Les concepteurs de cartes mères sont libres de préparer le B550 avec les solutions VRM CPU les plus élaborées. Attendez-vous à ce que certaines des cartes B550 les plus chères correspondent à leurs homologues X570 en termes de capacité d'overclocking.



Les cartes mères basées sur le chipset AMD B550 devraient être lancées le 16 juin 2020. Les prix commencent à 100 $, selon AMD.



TECHPOWERUP