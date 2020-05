Gamme de cartes mères pour chipset ASRock H410 dévoilé en photo.



Le chipset H410 représente l'entrée de gamme pour la prochaine plate-forme LGA1200. Ce chipset ira dans la grande majorité des ordinateurs de bureau à faible coût alimentés par les processeurs Pentium, Celeron et Core i3, qui [généralement] ne jouent pas, et se contentent de graphiques intégrés.































La gamme se compose principalement de cartes Micro-ATX, y compris les H410M-HDVP, H410M-HDVP2, H410M-HVS, H410M-HDV et H410M-HDV/M.2. Ces cartes diffèrent par quelques différenciateurs tels que les emplacements HDMI, WLAN et PCIe. La gamme comprend également une carte Mini-ITX dans le H410M-ITX/ac et une carte DTX sous la forme du H410M-HVS. Toutes les cartes proposent des configurations VRM 5 + 2 phases simples (une avancée par rapport à la génération précédente qui utilisait 3 + 1), ce qui pourrait légèrement augmenter les coûts des cartes.



TECHPOWERUP