Bitspower annonce le bloc bloc Summit ELX Waterblock, alliant la plate-forme AMD TRX40 avec OLED.



Bitspower a annoncé la disponibilité en précommande de son long nom "Bitspower CPU Block Summit ELX pour AMD TRX40 Platform avec OLED". Le bloc Summit ELX est compatible avec les plates-formes AMD TRX40 et X399, vous pouvez donc le déployer sur un Threadripper de dernière génération et chercher à effectuer une mise à niveau à l'avenir sans avoir à remplacer l'intégralité de votre configuration de watercooling.















Bitspowers affirme que les arguments de vente sont les capacités d'éclairage et de refroidissement OLED de ce waterblock, avec son "aspect épuré et sa conception d'ailettes de dissipateur de chaleur haute densité". La "conception du tunnel à deux voies", selon Bitspower, vous évite d'avoir à acheminer les voies navigables dans une direction spécifique - vous êtes libre de routiner les points de sortie et de sortie de votre radiateur car il convient mieux à vos options de construction de PC.



Le Summit ELX pour AMD TRX40 avec OLED présente un encombrement étroit pour garantir qu'il n'interfère pas avec les emplacements RAM, ainsi qu'une couche supérieure en métal et une plaque de base en cuivre. Les éléments d'éclairage sont compatibles avec ASUS AURA Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome et Razer Chroma.



Pour plus d'informations



La précommande est disponible pour 4 200 TWD, ce qui représente environ 140 $.



