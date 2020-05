Voici un jeu qui pourra porter attention aux joueurs sur PC, c'est un jeu trés proche et du même type de jeux que Shadows of Colossus sur console PlayStation.



Ce jeu c'est Praey for the Gods, dans ce jeu vous jouez une héroïne guerrière dans un univers à la viking, ou vous devrez également surveiller votre niveau de vie et faire du craft pour vous permettre de survivre et principalement au niveau de l'aventure qui se déroule dans un monde de neige en monde ouvert, combattre de nombreux ennemis et également des gigantesques colosses.



Le jeu reste une belle réalisation au niveau du design de celui-ci et avec un superbe gameplay d'action bien prenant et immersif, il est toutefois dans l'immédiat en accès anticipé sur Steam mais il est déja entièrement jouable et il est proposé à un prix aux alentours de 15/20 €.



