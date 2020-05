Microsoft annonce les modifications du jeu Xbox Game Pass en Mai 2020.



Microsoft a récemment annoncé toutes les arrivées et tous les départs de jeux sur Xbox Game Pass pour PC et Xbox ce mois-ci. Les joueurs sur PC reçoivent Halo 2 Anniversary, Final Fantasy IX, Streets of Rage 4 et Endless Legend tandis que les joueurs sur console reçoivent Red Dead Redemption 2, DayZ, Final Fantasy IX, Streets of Rage 4 et Fractured Minds.











Le solide service de plus de 10 millions d'abonnés perdra également plusieurs jeux ce 15 mai pour PC et Xbox. Les utilisateurs de PC perdront Imperator : Rome, Rise of the Tomb Raider, The Banner Saga, West of Loathing et Wolfenstein II : The New Colossus tandis que les utilisateurs de console perdront Grand Theft Auto V, Black Desert, Doom, Lego Ninjago Movie Video Game, Mega Man Legacy Collection 2, Metal Gear Survive, The Banner Saga, Wolfenstein II : The New Colossus.



