MSI annonce un programme de mise à niveau pour les cartes mères Z490 - offrira jusqu'à 50 $ de portefeuille Steam.



MSI a annoncé qu'il exécutait un programme de mise à niveau pour ses cartes mères Z490. Le programme est valable pour les cartes mères achetées du 6 mai au 15 juin. Ce programme vous verra essentiellement récompensé par un code de portefeuille Steam d'une valeur de 50 $ si vous achetez une nouvelle carte mère MSI Z490 pour remplacer l'ancienne (ou peut-être juste la dernière génération) carte mère que vous possédez d'Intel.



À cet effet, MSI oblige les utilisateurs à enregistrer leur nouvelle carte mère en ligne, à prendre une photo du numéro de série des cartes et à télécharger une autre photo avec votre nouvelle carte mère et l'ancienne côte à côte - la honte ultime envers votre ancienne pièce de confiance Matériel.















La promotion s'applique à certaines cartes mères MSI, les récompenses étant échelonnées en fonction des dépenses que vous avez eues sur la nouvelle carte MSI. À ce titre, les utilisateurs qui ont acquis le MEG Z490 GODLIKE ou le MEG Z490 ACE de MSI seront récompensés par 50 $.



Les utilisateurs qui ont acheté la carte mère Z490 la moins chère, la MPG Z490 GAMING PLUS, cependant, ne verra qu'un crédit de 10 $. Fait intéressant, MSI a inclus à la fois ses propres cartes mères pré-Z490 comme éligibles pour le programme de mise à niveau ... ainsi que ASUS. Aucune carte d'autres fabricants n'est acceptée.



