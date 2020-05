AMD s'apprête à lancer les Radeon RX 5600M et RX 5700M ?



AMD vient enfin de lancer les Radeon RX 5600M et RX 5700M sur la base de son silicium 7 nm "Navi 10". La société n'a, jusqu'à présent, expédié que des GPU mobiles utilisant la plus petite puce "Navi 14". Un scoop de Komachi Ensaka pointe vers un ordinateur portable à venir combinant un processeur Ryzen 4000-H et un GPU "Navi-10M". Avec la bonne combinaison de vitesses d'horloge et de configuration de mémoire, la RX 5600M pourrait offrir des performances rivalisant (ou battant) avec la GeForce GTX 1660 Ti (mobile), et peut-être à égalité avec la RTX 2060 (mobile).



La RX 5700M pourrait rivaliser avec les prochains RTX 2060 Super (mobile) et RTX 2070 (mobile). Le RX 5600M pourrait être une solution particulièrement importante, car son compatriote de bureau est conçu pour des jeux 1080p à taux de rafraîchissement plus élevé. Une grande partie de la scène des ordinateurs portables de jeu tourne toujours autour de 1080p, avec des innovations dans les domaines des taux de rafraîchissement.







AMD a donné à la fois aux configurations de bureau les configurations de base GPU identiques RX 5600M et RX 5700M. Le RX 5600M possède 2 304 processeurs de flux, 144 TMU, 64 ROP et une interface mémoire GDDR6 192 bits contenant 6 Go de mémoire; tandis que la RX 5700M le surmonte avec un bus mémoire de 256 bits et 8 Go de mémoire. Le RX 5700M et le RX 5600M sont configurés avec une fréquence de mémoire de 12 Gbps.



La RX 5600M fonctionne à 1190 MHz (jeu) et 1265 MHz (boost), tandis que la RX 5700M fonctionne à 1620 MHz (jeu) et 1720 MHz (boost). Pour en revenir à la fuite de Komachi sur le portable Renoir + Navi 10M, nous prévoyons une mise en œuvre fonctionnelle de la technologie AMD SmartShift. La société en a même fait des graphiques marketing.



