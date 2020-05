Le contrôleur Google Stadia obtient une prise en charge sans fil sur PC.



Le contrôleur Google Stadia a été lancé aux côtés de Google Stadia il y a 6 mois et a été présenté comme le contrôleur pour toutes les plates-formes avec des fonctionnalités de latence ultra-faible intégrées. Cependant, les utilisateurs de PC n'ont pas pu profiter des fonctionnalités de latence ultra faible qui connecte le contrôleur Stadia directement à votre routeur Wi-Fi. Les utilisateurs de PC ont plutôt dû connecter leur contrôleur à leur PC avec un câble USB Type-C. Certains utilisateurs signalent que cela augmentera la compatibilité sur les systèmes obscurs en déchargeant la gestion des entrées sur les serveurs de Stadia.







"À partir de cette semaine, vous pouvez désormais utiliser le contrôleur Stadia pour jouer sans fil sur votre ordinateur portable et de bureau. Vous n'avez plus besoin de connecter physiquement votre contrôleur Stadia à votre ordinateur pour jouer à vos jeux préférés. Vous pourrez connecter votre contrôleur Stadia et Stadia.com via votre réseau Wi-Fi et jouez sans connexion par câble USB-C. "



GOOGLE STADIA