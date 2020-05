Le jeu vidéo Star Wars: Jedi Fallen Order qui reste certainement le meilleur jeu solo Star Wars depuis la série des Jedi Knight, dispose désormais d'une mise à jour assez sympatique, qui ramène en jeu le Game + une nouvelle fonction en jeu qui permet de créer ses propres arènes de combats en les personnalisant avec les ennemis que vous souhaitez, ainsi que la possibilité de faire à nouveau le jeu avec les tenues déjà débloquées et vous aurez de nouveaux skins pour BD-1 également, vous aurez accés au sombre costume d'Inquisiteur Sith pour Cal Kestis et même la couleur rouge pour ses sabres laser simple ou double et etc...



Notez qu'il faudra finir une fois au moins l'aventure du jeu pour accéder ensuite à cette fonction, et que cette fonction vous permettra de profiter encore plus du jeu et de prolonger également la durée du jeu.