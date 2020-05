TECHPOWERUP nous propose le test de la : Crucial Ballistix Gaming Memory DDR4-3200 MHz CL16 4x16 Go.



Les kits de mémoire haute performance ont évolué au cours des dernières années, tant au niveau du style que de la technologie. Le style a évolué vers des dissipateurs de chaleur plus lourds, des barres lumineuses LED et un logiciel de contrôle RVB sophistiqué. La technologie a fait ce qu'elle fera inévitablement en produisant des vitesses et des densités plus élevées à un coût généralement inférieur à mesure que la DDR4 est arrivée à maturité. Alors que certains déploreraient les tendances de conception actuelles, je pense qu'elles sont généralement bénéfiques, offrant une plus grande flexibilité de construction et mettant plus de contrôle entre les mains de l'utilisateur.



La nouvelle famille de kits de mémoire de Crucial vise à répondre aux deux côtés de la clôture. La mémoire de jeu Crucial Ballistix est disponible en version standard et RVB. Combinée à la variété de couleurs de diffuseur de chaleur proposées par Crucial, la gamme Crucial Ballistix Gaming Memory devrait avoir quelque chose pour tout le monde. La mémoire de jeu Crucial Ballistix que j'ai pour tester aujourd'hui est une paire de kits de milieu de gamme Crucial: 32 Go (2 x 16 Go) 3200 MHz à 16-18-18-36 et 1,35 V.



3200 MHz était la norme d'or pour les constructions Ryzen. La série Ryzen 3000 a à la fois renforcé cette norme et l'a brisée en même temps. Avec 3200 MHz pris en charge nativement sur la nouvelle plate-forme Ryzen, ce qui était autrefois un poteau de but est désormais acquis. Avec le post objectif décalé vers le sweet spot de 3600 MHz, l'accent a été mis sur les kits de mémoire qui ciblent cette spécification auparavant obscure.







Voici la fiche technique :







