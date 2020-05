Le mode de jeu de Windows 10 a un impact négatif sur les performances de "Call of Duty : Warzone".



Le basculement "Mode Jeu" introduit par Microsoft avec la mise à jour Windows 10 Fall Creators Update (1709), est conçu pour améliorer les performances de jeu en priorisant les ressources système pour le jeu au prix coûteux des processus d'arrière-plan et en empêchant Windows Update d'effectuer des tâches automatiques (telles que Mises à jour du pilote GPU, ce qui ruinerait certainement votre jeu). Avec "Call of Duty Warzone", cependant, cette bascule semble avoir l'effet inverse.







Le basculement du mode de jeu aurait provoqué le bégaiement de Warzone, et parfois même le gel. Apparemment, Windows 10 ne le reconnaît pas comme un jeu. Le problème affecte les utilisateurs de matériel graphique AMD et NVIDIA. Jusqu'à présent, il a été reproduit sur des modèles tels que les GTX 1080 Ti, GTX 980, RX 5700 XT, RX 570, RX 480 et R9 290. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution que de désactiver simplement le mode jeu dans les paramètres Windows. Trouvez-le dans la section "Jeux".



PCGAMESHARDWARE