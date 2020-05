Kingston annonce le clavier de jeu mécanique HyperX x Ducky One 2 Mini.



HyperX, la division jeux de Kingston Technology Company, Inc., a annoncé aujourd'hui une collaboration avec la société de fabrication de claviers DuckyChannel International Co. Ltd sur un clavier de jeu mécanique HyperX x Ducky One 2 Mini à facteur de forme de 60% en édition limitée.



Le clavier de jeu mécanique HyperX x Ducky One 2 Mini est doté de commutateurs mécaniques linéaires rouges HyperX conçus pour les performances, la longévité et un taux de clics à vie de 80 millions par commutateur. Le clavier comprend des touches rétroéclairées exposées RVB pour un éclairage plus lumineux avec des effets d'éclairage rayonnant et utilise la conception du clavier Ducky One 2 Mini et les capuchons de touches sans coup sûr Ducky PBT à double tir.



"Ducky est heureux de travailler en étroite collaboration avec HyperX pour développer l'HyperX x Ducky One 2 Mini avec des commutateurs HyperX afin d'offrir aux utilisateurs la meilleure expérience de clavier de jeu combiné", a déclaré Erik Hsieh, directeur marketing senior, DuckyChannel International Co. Ltd. "Notre collaboration avec HyperX consiste à fournir des claviers de jeu mécaniques solides et fiables, nous avons hâte que nos utilisateurs utilisent l'HyperX x Ducky One 2 Mini"







L'HyperX x Ducky One 2 Mini présente un facteur de forme ultra-compact de 60% avec une disposition peu encombrante pour maximiser l'espace de bureau pour un mouvement ultime de la souris. Le clavier utilise des commutateurs mécaniques linéaires rouges HyperX conçus avec un point d'actionnement plus court et un temps de déplacement plus court pour une action de commutateur plus réactive.



L'HyperX x Ducky One 2 Mini utilise des conceptions LED exposées de commutateurs HyperX avec des capuchons de touches sans coupure Ducky PBT avec des fonctions secondaires imprimées sur les côtés des capuchons pour une reconnaissance rapide. La prise en charge de Ducky Macro 2.0 permet aux utilisateurs de personnaliser l'éclairage avec les commandes du clavier intégrées et de personnaliser les macros offrant jusqu'à six profils personnalisés compatibles avec le matériel.



"Nous sommes ravis d'annoncer notre collaboration en édition limitée avec Ducky, connu pour ses claviers mécaniques de haute qualité et axés sur les performances sur le marché des jeux", a déclaré Jennifer Ishii, directrice commerciale des claviers, HyperX. "L'HyperX x Ducky One 2 Mini est un excellent ajout à la gamme de claviers HyperX et fournit aux fans d'HyperX et Ducky un clavier de jeu mécanique à facteur de forme de 60% utilisant des commutateurs HyperX".



L'HyperX x Ducky One 2 Mini est un clavier en édition limitée, avec un total de 3700 unités disponibles dans le monde. Chaque clavier est marqué au laser avec un numéro d'édition unique sur la base du clavier. HyperX x Ducky One 2 Mini présente une élégante lunette bicolore noire et rouge sur un cadre élégant et durable avec trois angles de clavier réglables. L'HyperX x Ducky One 2 Mini comprend également un extracteur de capuchon Ducky, des capuchons de couleur supplémentaires et une barre d'espace Ducky Year of the Rat.



Spécifications HyperX x Ducky One 2 Mini :



- Numéro de pièce : HKBDXM-1C-US/G,

- Clavier : Switch HyperX Switch,

- Type Mécanique,

- Rétroéclairage : RVB,

- Effets lumineux Éclairage RVB par touche,

- Type de connexion : USB Type-C vers USB Type-A,

- Anti-fantôme : 100% anti-fantôme,

- Survol de la touche : mode N-key,

- Contrôle multimédia : Oui (raccourcis clavier),

- Compatibilité OS : Windows 10, 8.1, 8, 7.



HyperX Red Switch



- Style de fonctionnement linéaire,

- Force de fonctionnement 45 g,

- Point d'actionnement 1,8 mm,

- Distance totale de déplacement 3,8 mm,

- Durée de vie (séquences de touches) 80 millions,

- Type de câble détachable,

- Longueur 1,6 m,

- Dimensions,

- Largeur 302,0 mm,

- Profondeur 108,0 mm,

- Hauteur 40,0 mm,

- Poids 599,0 g.



Disponibilité



Le clavier de jeu HyperX x Ducky One 2 Mini est disponible pour 109,99 $ PDSF et est une version limitée via la boutique en ligne d'HyperX, disponible à partir du 12 Mai 2020. Pour plus d'informations sur la disponibilité mondiale de HyperX x Ducky One 2 Mini, veuillez visiter le HyperX x Ducky Page produit One 2 Mini.



En raison de la situation actuelle du COVID-19, HyperX peut connaître des retards de livraison et des produits. HyperX prend toutes les mesures possibles pour travailler avec des partenaires afin de minimiser l'impact sur ses clients et d'assurer la disponibilité des produits et une livraison rapide.



