ADATA lance le SSD Ultimate SU720 avec une capacité allant jusqu'à 1 To.



ADATA Technology, un fabricant leader de modules DRAM haute performance et de produits Flash NAND, annonce aujourd'hui le lancement du disque SSD (SSD) ADATA Ultimate SU720 SATA 6 Gb/s. Une offre idéale pour ceux qui cherchent à passer aux SSD, le SU720 offre d'excellentes performances et fiabilité à un prix incroyable. Équipé d'une mémoire NAND 3D et d'une mise en cache SLC intelligente, le SU720 atteint des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 520/450 Mo par seconde.









Grande capacité. Très durable. Vitesses de transmission rapides.



Implémentant un flash NAND 3D avancé, le SU720 offre des capacités de stockage élevées de 500 Go à 1 To, une efficacité améliorée et une fiabilité robuste avec de meilleurs rapports coûts-performances que jamais. Le SU720 offre également des vitesses de lecture/écriture continues allant jusqu'à 520/450 Mo par seconde et prend en charge la mise en cache SLC. Le SU720 est doté de technologies de protection des données et de correction d'erreurs pour une endurance élevée et offre des performances de lecture/écriture aléatoires allant jusqu'à 50 K/65 K par seconde, ce qui est jusqu'à 2,5 fois plus rapide que les disques durs standard.



Précis. Robuste. Silencieux.



Le code de correction d'erreur LDPC (Low-Density-Parity-Check) a été implémenté sur le SU720, ce qui contribue à réduire les erreurs de données et une augmentation égale de l'intégrité des données. Il protège donc le contenu précieux contre la corruption. Contrairement à un disque dur, le SU720 n'a pas de pièces mécaniques, ce qui le rend plus résistant aux chutes et aux chocs. Il présente également les avantages d'être résistant aux températures élevées (0° C ~ 70° C), silencieux et économe en énergie.



Boîte à outils SSD et utilitaire de migration



Chaque achat de SU720 donne droit à des téléchargements gratuits d'ADATA SSD Toolbox et de Migration Utility. SSD Toolbox permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer le SU720, avec des informations sur l'état du disque, le niveau d'usure et la durée de vie. L'utilitaire de migration est particulièrement utile pour les utilisateurs qui passent du disque dur au SSD, car il est conçu pour une sauvegarde et une migration simples et rapides du contenu de disques entiers, y compris le système d'exploitation.



Pour votre tranquillité d'esprit, l'Ultimate SU720 est couvert par une garantie de 3 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP