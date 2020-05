Intel Core i9-10900K Cinebench 15 Benchmark Leaked : Stock 2347 points, 3K points @ 5,4 GHz et 1,35 V.



Même si les embargos de révision restent sur les derniers processeurs Intel de 10e génération, les scores de référence qui montrent ce dont ces CPUS 14 nm sont capables inondent déjà le Web. Exemple : un benchmark Cinebench 15 du Core i9-10900K débloqué d'Intel fonctionnant à 5,4 GHz overclocké sur tous les cœurs à 1,35 V. Le processeur à 10 cœurs dispose d'une vitesse d'horloge de base définie à 3,7 GHz, nous envisageons donc une augmentation de fréquence d'environ 46%.











À ces vitesses, testé sur une carte mère ASRock Phantom Gaming 4/AX et 16 Go de mémoire G.Skill DDR4-3200 MHz CL14, l'Intel Core i9-10900K a réussi à publier un score multicœur de 3002. En stock, il a atteint 2347 points relativement dérisoires. Un processeur AMD Ryzen 7 3800X (8 cœurs, 16 threads) marque généralement environ 2200 points, et un processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cœurs, 24 threads) obtient un score de 3200.



Ils le font cependant aux fréquences des actions ; et Intel Core i9-10900K est pris en sandwich entre ceux-ci en ce qui concerne le nombre de cœurs, mais pas sur le prix : 10 cœurs Intel vous coûteront 488,00 $, tandis que le 8 cœurs d'AMD lancé à 399 $ (et est maintenant moins cher) et Le processeur à 12 cœurs d'AMD a été lancé pour 499 $.



En plus de la mise en garde relative à l'analyse comparative, les températures de fonctionnement de ce Core i9-10900K particulier affichent 0º min et 69º max, donc en supposant que le rapport de température est correct, il est juste de dire qu'un refroidisseur d'air n'a pas été utilisé pour cet exploit d'overclocking.



VIDEOCARDZ