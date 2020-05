Intel Comet Lake Review Kit Unboxed, Core i9-10900K et Core i5-10600K dévoilé.



Il semble qu'aujourd'hui Intel a levé un embargo sur l'aperçu de son kit de relecture, et grâce à quelques sites Internet, nous avons des photos de ce à quoi ressemble l'emballage. Et c'est certainement un emballage de fantaisie avec beaucoup de plastique cette fois-ci.



Intel a décidé de changer son jeu d'emballage et maintenant c'est très différent. Désormais, Intel semble viser une esthétique très similaire à l'emballage AMD Threadripper, avec une fenêtre en plastique qui révèle le boîtier CPU qui a de gros mots qui distinguent quel que soit le modèle en question est un Core i5 ou Core i9.











Les examinateurs ont obtenu deux modèles de CPU - Core i9-10900K et Core i5-10600K qui sont illustrés ci-dessous. Pour rappel, les évaluations de ces processeurs devraient être mises en ligne le 20 mai. Si vous souhaitez obtenir une carte mère Z490 pour l'un de ces processeurs, vous pouvez précommander la carte mère de votre fournisseur préféré à partir d'aujourd'hui.



