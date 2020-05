TECHPOWERUP nous propose le test du : AMD Ryzen 3 3300X.



AMD a annoncé aujourd'hui sa famille de processeurs de bureau Ryzen 3 de 3e génération basée sur la microarchitecture 7 nm "Zen 2" conçue pour concurrencer les processeurs de bureau Core i3 de 10e génération d'Intel à des prix très compétitifs. Il s'agit notamment du Ryzen 3 3300X que nous examinons ici et du Ryzen 3 3100 d'entrée de gamme, qui est le deuxième examen d'aujourd'hui.



Cette série ne doit pas être confondue avec le Ryzen 3 3200G, qui est un APU 12 nm basé sur le silicium "Picasso" et la microarchitecture "Zen +". Les 3300X et 3100 sont des pièces à 4 cœurs/8 threads et voient l'introduction de SMT dans la marque Ryzen 3.



Le Ryzen 3 3300X est basé sur la même conception de module multi-puces "Matisse" que le reste de la famille de processeurs Ryzen de 3e génération. Alors que les modèles haut de gamme au-dessus du Ryzen 7 3800X utilisent deux chipsets, le Ryzen 3 3300X utilise un seul chipset "Zen 2" de 7 nm associé au même dé d'E/S exact que le reste de la famille. Cela signifie que les 3300X et 3100 offrent les mêmes fonctionnalités d'E/S que le Ryzen 9 3950X à 750 $.







Le Ryzen 3 3300X d'AMD introduit la première prise en charge du segment PCI-Express gen 4.0. Lorsqu'elles sont associées à une carte mère de chipset AMD B550 ou X570, ces puces offrent un port PCI-Express 4.0 x16 pour les graphiques, au moins un emplacement M.2 NVMe avec un câblage PCI-Express 4.0 x4 rapide et la prise en charge de normes de mémoire DDR4 beaucoup plus rapides que les générations précédentes de Ryzen. Ces puces sont pratiquement aussi riches en fonctionnalités qu'un Ryzen 5 3600 ou 3700X, ou 3950X, mais avec quatre cœurs (et huit threads).



Le Ryzen 3 3300X est cadencé à 3,80 GHz nominal et a une fréquence de boost maximale de 4,30 GHz, ainsi qu'un multiplicateur déverrouillé qui vous permet de l'overclocker davantage. Ses quatre cœurs de processeur «Zen 2» sont localisés dans un seul CCX à l'intérieur d'un chiplet de 7 nm (CCD), et il a donc une hiérarchie de cache de 512 Ko de cache L2 par cœur, et 16 Mo de cache L3 uniformément partagés entre les quatre cœurs . Cela porte le nombre de "cache total", comme AMD aime à l'appeler, à 18 Mo. Le TDP du processeur est évalué à 65 W.



AMD surprend à la fois les acheteurs et sa concurrence avec les prix. Le 3300X ne coûte que 120 $, un prix auquel le Core i3-10100 d'Intel démarre le moins cher. Le Ryzen 3 3100 est encore moins cher à seulement 100 $. À ces prix, AMD vous offre des multiplicateurs déverrouillés pour un overclocking sans effort et la solution de refroidissement Wraith Stealth intégrée. Le TDP des deux puces est évalué à 65 W. Le processeur est compatible avec AMD X570, B550 et les anciens chipsets de la série 400 pour lesquels des mises à jour du BIOS sont nécessaires.



Dans cette revue, nous prenons le Ryzen 3 3300X pour un tour à travers notre banc de CPU actualisé, où nous le confrontons à un large éventail de rivaux.







TECHPOWERUP