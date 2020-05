COUGAR améliore son jeu de chaise avec le «Gaming Sofa» du Ranger.







Juste au moment où vous pensiez avoir tout vu des fabricants de chaises de jeu, un design vous surprend véritablement. Tel est le cas aujourd'hui, alors que les spécialistes des périphériques de jeu sur PC COUGAR révèlent le dernier ajout à leur gamme en plein essor de meubles adaptés à la marque : le "Gaming Sofa RANGER", un fauteuil inclinable conçu pour le confort plutôt que pour des conceptions inspirées du sport automobile.























Le Ranger a été conçu pour jouer dans le confort de votre salon sur votre PC, console ou smartphone, et dispose d'un mécanisme d'inclinaison de 95 à 160 degrés qui peut même vous aider à attraper la sieste. Comme un fauteuil inclinable conventionnel, vous pouvez vous allonger sur cette chaise lorsque vous voulez simplement vous détendre et regarder la télévision en direct ou les flux de vos concurrents Esports préférés, et vous soutenir lorsque les choses deviennent sérieuses.



Une chaise de jeu «adaptée au salon» arrive à un moment intéressant pour le passe-temps. Les PC à faible bruit commencent à apparaître dans les pièces avant et les tanières, mais les joueurs sont souvent limités à des sièges adaptés aux jeux de bureau ou à la décoration de salon standard. Le Ranger apporte de nouvelles options à la table, et c'est toujours un effort louable.



COUGAR a surnommé le Ranger un «canapé de jeu». Bien que nous puissions nous arrêter sur le descripteur du canapé, car il ne peut accueillir qu'un seul, il s'agit certainement de confort, comme tous les bons canapés devraient l'être. Le siège est recouvert de cuir PVC noir, a un support de tête et de support lombaire, et une option de cinq couleurs de points différentes - orange, bleu, vert, rose ou or. La seule question est de savoir si cela correspondrait au décor de votre pièce.







La capacité de poids se situe à 160 kg (352 lb), et le siège lui-même pèse un poids non négligeable de 31 kg (68 lb). Un processus d'assemblage en 4 étapes parle d'une conception simple en ce qui concerne l'utilisateur final, mais vous pouvez néanmoins souhaiter avoir une deuxième personne à portée de main lors de la mise en place. Sachez qu'en tant qu'inclinable, le Ranger peut ne pas être aussi facile à monter et à descendre qu'un fauteuil de jeu standard.



Le COUGAR RANGER a un PDSF de 299 $ aux États-Unis. Les prix et la disponibilité dans d'autres régions doivent être confirmés.



Pour plus d'information : Cliquez ICI.



VORTEZ