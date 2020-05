TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.31.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de GPU-Z, l'utilitaire d'information, de diagnostic et de surveillance du sous-système graphique populaire. La version 2.31.0 ajoute la prise en charge de nouveaux GPU, introduit de nouvelles fonctionnalités et corrige plusieurs bugs.







Pour commencer, GPU-Z 2.31.0 ajoute la prise en charge des versions mobile et Max-Q de GeForce RTX 2080 Super, RTX 2070 Super, RTX 2060, RTX 2070 mobile (actualisation), GTX 1650 Ti, GTX 1650, MX350, GRID RTX T10, Quadro RTX 8000 et Tesla T40. La prise en charge est également ajoutée pour AMD Radeon Pro 580, Pro V340, Radeon Pro 5300M et Radeon Pro 5500M. La surveillance de la tension du GPU a été ajoutée pour les graphiques intégrés Intel.







Avec cette version, nous avons mis à jour le programme d'installation pour ceux qui préfèrent installer GPU-Z. Le programme d'installation possède une interface utilisateur actualisée et accepte également les arguments de ligne de commande "-install" et "-installSilent".



La version corrige également la détection DirectML sur certaines des nouvelles versions de Windows Insider. La détection de la version du pilote a été améliorée pour certains systèmes dotés de GPU NVIDIA. La séquence de démarrage GPU-Z sur les machines plus anciennes a été améliorée.



Les modifications apportées sont les suivantes :



- Correction de la détection DirectML sur les nouvelles versions de Windows Insider,

- Ajout de la surveillance de la tension du GPU pour les graphiques intégrés Intel,

- Les pilotes AMD Radeon Pro rapporteront désormais leurs informations de numéro de version,

- Ajout d'arguments de ligne de commande -install et -installSilent,

- Passé au programme d'installation basé sur InnoSetup,

- Amélioration de la détection de la version du pilote sur certains systèmes avec GPU NVIDIA,

- Dans l'onglet Avancé, si la détection de Vulkan ou OpenCL échoue, indiquez «non pris en charge» au lieu de «introuvable»,

- Le démarrage de GPU-Z sur les systèmes lents a désormais des délais d'attente plus longs pour éviter les erreurs,

- Prise en charge supplémentaire de NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile, RTX 2080 Super Mobile, RTX 2060 Max-Q, RTX 2070, Super Max-Q, RTX 2080 Super Max-Q, RTX 2070 Mobile Refresh, RTX 2060 Mobile Refresh, GTX 1650 Mobile, GTX 1650 Ti Mobile, GeForce MX350, GRID RTX T10 (GeForce Now), Quadro RTX 8000, Tesla P40, Quadro 500M, GeForce GTX 1060 (Microsoft), GeForce GT 610 (GF108), GeForce GT 730M,

- Prise en charge supplémentaire pour AMD Radeon Pro 580, Radeon Pro V340, Apple 5300M et 5500M.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP