Intel publie les pilotes graphiques prêts pour la mise à jour de Windows 10 en mai 2020.



Intel a publié aujourd'hui ses premiers pilotes graphiques prêts pour la prochaine mise à jour de Windows 10 de mai 2020 (2004). La version 27.20.100.8187 des pilotes graphiques Intel est compatible WDDM 2.7, ce qui signifie la prise en charge de Shader Model 6.5 et Dolby Vision sur les iGPU Gen 9.5 ou version ultérieure.







Les pilotes ajoutent également la préparation pour OneAPI, l'ambitieux modèle de programmation unifiée d'Intel pour les processeurs x86, les unités d'exécution iGPU et les futurs processeurs de calcul Xe. Pour les joueurs, les derniers pilotes ajoutent une optimisation pour «Gears Tactics», «XCOM : Chimera Squad» et «Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered), sur Iris Plus ou des iGPU ultérieurs. Comme avec les pilotes précédents, ces pilotes sont OEM -déverrouillé.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



