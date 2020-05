Le prochain socket LGA1700 d'Intel durera plus de deux générations.



Le prochain socket LGA1700 d'Intel, qui fait ses débuts avec les processeurs de bureau Core "Alder Lake-S" de 12e génération, pourrait être le premier en plus d'une décennie de la société, à prendre en charge plus de deux générations de processeurs. Intel a continué de veiller à ce qu'un socket de processeur de bureau traditionnel ne soit pas compatible avec plus de deux générations de processeurs Core.



La controverse a éclaté lorsque la société a segmenté artificiellement le socket LGA1151 entre les 6e, 7e et 8e et 9e générations de processeurs, les deux derniers nécessitant une carte mère de chipset de la série 300 et les deux premiers ne fonctionnant pas sur le chipset le plus récent, même si les quatre générations sont compatibles avec les broches, et les moddeurs ont réussi à faire fonctionner les puces les plus récentes sur les anciennes cartes mères des séries 100 et 200 avec un grand succès.







Selon un rapport NotebookCheck, Intel conçoit le socket LGA1700 pour prendre en charge au moins trois générations futures de processeurs Core (c'est-à-dire "Alder Lake-S" et deux de ses successeurs). Cela devrait donner à la plate-forme un certain degré de longévité car elle introduit plusieurs nouveaux concepts informatiques au facteur de forme du bureau client, tels que les cœurs de CPU hétérogènes.



«Alder Lake-S» combine 8 cœurs de processeur «Gracemont» basse consommation et «Golden Cove» haute performance dans une configuration rivalisant avec Arm big.LITTLE, où les charges de travail informatiques légères et la marche au ralenti du système sont entièrement gérées par la faible puissance les cœurs, tandis que les cœurs haute performance ne sont réveillés de leur sommeil que si nécessaire, avant d'être remis en veille lorsqu'ils ne le sont pas.



NOTEBOOKCHECK