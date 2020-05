XIGMATEK nous propose un nouveau boitier : Le OMG.



XIGMATEK a dévoilé aujourd'hui une affaire qui crie "OMG!" ou du moins c'est ce qui est écrit sur la façade avant en grosses lettres sur fond rouge. L'affaire ressemble fortement à Forgame OMG et est probablement un produit de marque de franchise. La tour Micro-ATX présente une palette de couleurs rouge + noir.



À l'intérieur, vous obtenez une disposition partitionnée horizontalement. Le plateau de la carte mère sert de place pour les cartes graphiques jusqu'à 32 cm de longueur et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 17 cm de hauteur ; tandis que le compartiment inférieur peut accueillir des blocs d'alimentation jusqu'à 16,5 cm de longueur.



















Fonctionnalités de stockage sur le XIGMATEK OMG! comprennent deux plateaux de 3,5 pouces chacun et des supports de 2,5 pouces. Les caractéristiques de refroidissement comprennent deux entrées avant de 140/120 mm, deux échappements supérieurs de 120 mm et un échappement arrière de 120 mm. Le boîtier mesure 366 mm x 210 mm x 395 mm (LxlxH) et est en acier SECC de 0,5 mm d'épaisseur.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP