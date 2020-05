ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : La cyberattaque vole des données à partir d'un PC à air via un bloc d'alimentation.



Il y a seulement quelques semaines, nous avons signalé que le Dr Mordechai Guri et son équipe avaient conçu une nouvelle cyberattaque connue sous le nom d'Air-ViBeR qui pourrait utiliser les vibrations des fans d'un PC pour voler des données en régulant la vitesse du ventilateur et en enregistrant les sons sur un smartphone à proximité.



Cette fois, le Dr Mordechai et son équipe ont découvert un moyen de transmettre silencieusement des données à partir des fréquences ultrasoniques émises par une alimentation PC, ils ont surnommé cette nouvelle attaque POWER-SUPPLaY. La cyberattaque implique un élément malveillant qui peut modifier la charge du système en modifiant la charge de travail du processeur, ce qui entraîne l'alimentation de l'ordinateur à modifier ses fréquences ultrasoniques qui peuvent être détectées par un smartphone à une distance maximale de 5 m.







Bien que cette cyberattaque soit certainement impressionnante sur le plan technologique, il est peu probable qu'elle soit utilisée à partir de tout sauf d'un film hollywoodien en raison de certaines limitations fatales. L'attaque nécessite que l'ordinateur soit compromis et qu'un appareil mobile soit à distance d'écoute pendant une période prolongée, le taux de transmission de l'attaque n'est que de 50 bits par seconde, soit l'équivalent d'environ 22,5 ko par heure. Avec un taux de transmission aussi bas, les seules données qui pourraient être transmises de manière réalisable seraient du texte brut à un taux de 10 000 mots par heure.



Le Dr Mordechai Guri et son équipe ont publié une vidéo de démonstration de la cyberattaque en action.



Voici la vidéo de démonstration : Cliquez ICI.



