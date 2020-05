GeIL annonce le kit DDR4 3200 MHz SO-DIMM 64 Go.



GeIL a annoncé aujourd'hui une nouvelle gamme de mémoire pour les processeurs mobiles Intel de 10e génération et AMD Ryzen 4000.







Le nouveau kit de 64 Go proposé sous forme de modules DDR4-3200 2 x 32 Go est simplement appelé "SO-DIMM". Ce nouveau kit comprend des puces haute densité et une tension de fonctionnement standard de 1,2 V qui aident à maximiser les performances du système. La nouvelle série de modules comprendra également des kits à faible vitesse en DDR4 2933 MHz 64 Go et DDR4 2666 MHz 64 Go.







Le kit 3200 MHz est livré avec une latence de 22-22-22-52 tandis que le 2933 Mhz comporte 21-21-21-48 et le 2666 MHz 19-19-19-43 qui sont tous similaires aux offres d'autres fournisseurs. Ces nouveaux kits devraient offrir aux joueurs et aux créateurs de contenu un chemin de mise à niveau de mémoire robuste pour les appareils mobiles, les prix et la disponibilité n'ont pas été annoncés.



