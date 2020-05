SteelSeries présente la nouvelle collection CS: GO Neon Rider en édition limitée.



SteelSeries, le leader des périphériques de jeu PC, annonce aujourd'hui la nouvelle collection Neon Rider inspirée de la peau bien-aimée CS : GO de Red Moon Workshop. Cette collaboration exclusive combine le skin Neon Rider populaire et les périphériques primés de SteelSeries pour créer une collection passionnante spécialement conçue pour les passionnés de CS : GO du monde entier. La collection comprend un Sensei Ten conçu par Neon Rider et des tapis de souris Qck L et QcK Prism XL.







Notre relation avec Counter-Strike est aussi ancienne que nous. De la création des premiers produits pour les joueurs compétitifs, à être les premiers sponsors professionnels pour les équipes et les événements, à la création de produits uniquement pour les fans du jeu, nous sommes fiers de continuer à faire partie du monde de Counter-Strike avec cette collaboration exclusive . Avec le capteur haute performance et le confort du Sensei Ten et la taille massive du QcK, nous avons choisi ces produits pour être les ajouts parfaits à la configuration de n'importe quel lecteur CS : GO.



Édition Sensei Ten Neon Rider











Depuis plus de 10 ans, le SteelSeries Sensei a défini le monde de la Counter-Strike compétitif avec sa forme et ses performances emblématiques. L'édition Sensei Ten Neon Rider donne vie à l'esthétique hautement stylisée des skins Neon Rider de CS: GO dans une collection unique qui rehaussera toute configuration avec une ambiance de vague de synthé colorée.



Le Sensei Ten Neon Rider Edition utilise le capteur phare de SteelSeries, le TrueMove Pro. Ce capteur, conçu par SteelSeries et PixArt, est le capteur SteelSeries le mieux noté avec un véritable suivi 1: 1, 18 000 CPI et une vitesse de suivi de 450 pouces par seconde (IPS).



Le TrueMove Pro fournit également un suivi d'inclinaison avancé pour stabiliser le suivi de la souris lors de mouvements brusques ou inclinés tels que les gouttes inclinées, les slams d'inclinaison et les raccourcis rapides.



La Sensei Ten Neon Rider Edition sera disponible en quantités limitées, chaque souris arborant son propre numéro d'identification unique.



L'édition Sensei Ten Neon Rider est disponible en pré-commande maintenant sur Amazon pour 79.99 Dollars, et sera entièrement disponible sur Amazon et SteelSeries.com le 12 Mai 2020.



QcK L Neon Rider Edition











L'édition QcK L Neon Rider est un tapis de souris de 450 mm x 400 mm x 2 mm décoré avec le flair distinctif de la peau de Neon Rider. L'édition QcK L Neon Rider utilise le tissu micro-tissé QcK exclusif pour un contrôle maximal et optimisé pour les mouvements de suivi CPI faible et élevé.



Le QcK est hyper durable et lavable pour un nettoyage facile, et sera disponible le 12 Mai 2020 sur SteelSeries.com pour 19.99 Dollars.



QcK Prism XL Neon Rider Edition











Le QcK Prism XL Neon Rider Edition est un tapis de souris RVB 900 mm x 300 mm x 4 mm, avec un éclairage à deux zones. Propulsé par SteelSeries Engine, les utilisateurs peuvent facilement configurer des milliers de notifications d'éclairage dans le jeu et synchroniser le tapis de souris avec tous leurs autres appareils SteelSeries. Comme l'édition Sensei Ten Neon Rider, chaque édition QcK Prism XL Neon Rider sera numérotée individuellement pour montrer son statut d'édition limitée.



L'édition QcK Prism XL Neon Rider sera disponible le 12 Mai 2020 sur SteelSeries.com pour 69.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



