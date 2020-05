Intel apporte la marque Xeon W au socket LGA1200 ?



Intel apporte son extension de marque Xeon W de processeurs destinés aux postes de travail, au socket LGA1200. La marque Xeon W était généralement associée aux variantes d'entreprise des plates-formes HEDT, celles des sockets de bureau grand public étant réservées à la marque Xeon E.



Au moins 7 références sont en préparation, à commencer par les Xeon W-1290P, W-1290 et W-1290T, qui sont des pièces à 10 cœurs/20 threads basées sur le silicium "Comet Lake", avec des indices TDP de 125 W, 65 W et 35 W, respectivement ; et des vitesses d'horloge nominales de 3,70 GHz, 3,20 GHz et 1,90 GHz, respectivement.







Les Xeon W-1270P et W-1270 sont des composants à 8 cœurs/16 threads, avec respectivement 125 W et 65 W de TDP, et des vitesses d'horloge de 3,80 GHz et 3,40 GHz, respectivement. Enfin, il y a les Xeon W-1260P et W-1260 à 6 cœurs/12 threads, cadencés respectivement à 4,10 GHz et 3,60 GHz.



Il est probable que les processeurs soient soit compatibles avec les chipsets W480/W480E, soit dotés d'un chipset d'entreprise de série C avec des fonctionnalités similaires. Le W-1290P est au prix de 620,62 $, le W-1290 à 568,91 $, le W-1290T à 568,80 $; le W-1270P à 492,57 $, le W-1270 à 416,21 $; le W-1260P à 358,41 $ et le W-1260 à 293,12 $. Tous les prix sont unitaires en quantités de barquettes de 1 000 unités.



