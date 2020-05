InWin annonce la disponibilité du châssis 216 PC.



InWin a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de son châssis 216 PC. Il s'agit d'une conception quelque peu sous-estimée pour l'entreprise, et qui conviendra à un système RVB ou à une approche plus modérée de la technologie PC. Le panneau avant présente un couvercle en aluminium brossé noir solide qui est classique et sobre, avec une seule plaque latérale en aluminium brossé qui apporte de la couleur à l'ensemble du châssis.



Les entrées d'air constituent le côté droit du panneau avant, permettant à l'air d'être aspiré à l'intérieur du châssis à partir de 3 ventilateurs de 120 mm. Le panneau latéral en verre trempé se fixe avec un mécanisme de verrouillage magnétique, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de se battre avec des vis lors du retrait du panneau pour mettre à niveau le matériel, nettoyer les entrailles du châssis ou dépanner.















Le châssis prend en charge tout, des cartes mères Mini-ITX aux cartes mères E-ATX, dispose d'une option d'installation GPU verticale (particulièrement bien si vous avez ce doux Cyberpunk 2077 RTX 2080 Ti en édition limitée, mais je m'éloigne du sujet ...).



Le dégagement de la hauteur du refroidisseur de processeur s'élève à 166 mm, le dégagement du bloc d'alimentation à 220 mm, la longueur de la carte graphique à un maximum de 380 mm et ses racks de stockage prennent en charge jusqu'à 2 SSD 2,5 "et 5 disques durs. Le châssis comprend également 2 ports USB 3.0, entrée micro et sortie audio sur le dessus du panneau avant, et prend en charge jusqu'à 1x radiateur 360 mm (à l'avant du châssis), ainsi qu'un ventilateur/radiateur 120 à l'arrière du châssis et 2x ventilateurs 120 mm sur le dessus Comme dans la plupart des cas de nos jours, le compartiment PSU comporte un carénage pour cacher le câblage. Malheureusement, aucun mot sur les prix n'était disponible au moment de la rédaction.



TECHPOWERUP