HP annonce le moniteur Omen 27i: 27 "QHD, Nano IPS, 165 Hz, 1 ms, Adaptive Sync.



HP a annoncé aujourd'hui le moniteur Omen 27i, qui promet de fournir une quantité complète de fonctionnalités pour un prix qui ne fait pas faillite. L'Omen 27i contient un panneau de 27 "(comme son nom l'indique) de type Nano IPS. HP dit que cela signifie que le panneau couvre une gamme de couleurs plus large (la société revendique une couverture de 98% DCI-P3.











Ce panneau Nano IPS est capable de atteindre des taux de rafraîchissement de 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Cela, associé à Adaptive Sync (HP le commercialise simplement comme compatible G-Sync), signifie qu'il s'agit d'un moniteur de jeu assez bien équilibré. Le rapport de contraste de 1000: 1, bien qu'il ne soit pas particulièrement impressionnant, n'est pas si mal non plus.Une luminosité maximale fixée à 350 nits, cependant, signifie que vous pouvez mettre vos rêves HDR au repos.











En ce qui concerne les E / S, nous examinons 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB 3.0 (en amont) et 1x USB 3.0 (en aval). Il y a un diamant d'éclairage RVB à l'arrière de l'appareil, vous offrant une certaine quantité de bling.



Le Omen 27i sera disponible pour 499 $.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP