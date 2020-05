Surfaces de programmation Intel Xeon vPro et Core E "Comet Lake".



Rappelez-vous DFI ? Ces gars-là sont dans les PC industriels et les systèmes embarqués ces jours-ci, et publient des fiches techniques des produits à venir mettant en œuvre le nouveau chipset Intel W480. Une évolution possible de la famille de chipsets Intel Qx70, le W480 est positionné entre le Q470 et le Z490, et permet certaines fonctionnalités de quasi-station de travail pertinentes pour les ordinateurs de bureau clients dans les très grandes organisations. Le chipset active vPro et certaines autres fonctionnalités qui facilitent la gestion à distance.







Les spécifications DFI, sans prendre de numéro de modèle, nomment plusieurs types de Xeon vPro et Core E-SKU de 10e génération à venir. Parmi ceux-ci, les processeurs Xeon vPro ont un nombre de cœurs de 10, 8 et 6; et des niveaux TDP de 80 W et 35 W. On ne sait pas si la Xeon vPro de 10e génération succède à la série Xeon E-segment de poste de travail, qui ne fonctionne généralement pas sur les chipsets du segment client.



Nous voyons également un assortiment de processeurs Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium et Celeron avec l'extension de marque "E", à travers une variété d'options TDP. Sauf si nous nous trompons horriblement, l'extension de la marque "E" pourrait indiquer la prise en charge de la mémoire ECC, au moins dans le cas des variantes de chipset W480E et Q470E.



