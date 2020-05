Zadak annonce des modules mémoire DDR4 Twist à bas profil.



ZADAK, un fournisseur leader de composants de jeu PC passionnés et de solutions innovantes de refroidissement par eau, annonce le TWIST, une nouvelle série de mémoire DDR4 dotée d'une conception discrète avec des vitesses d'horloge allant de 2666 MHz à 4133 MHz avec une latence de 19-21-21- 42 1,4 V, et capacité de 8 Go à 256 Go.



Conçues pour les performances et la compatibilité, les mémoires TWIST DDR4 prennent en charge les profils Intel XMP 2.0 pour un overclocking sans effort et offrent une dissipation thermique supérieure avec leur dissipateur thermique en alliage d'aluminium.



Avec une conception discrète et une certification étendue de liste de fournisseurs qualifiés (QVL), ils sont sûrs de s'adapter à n'importe quelle construction. Les modules de mémoire TWIST de la série DDR4 atteignent la capacité maximale de 32 Go pour un seul emplacement avec une stabilité impressionnante.















Module de mémoire à profil bas 4133 MHz 32 Go



Chaque clé mémoire TWIST DRAM mesure au maximum 3,5 cm (1,38 po) de hauteur et est disponible à des vitesses allant jusqu'à 4133 MHz, avec une capacité maximale de clé unique pouvant atteindre 32 Go. Assez rapide pour exécuter la plupart des jeux AAA, l'option haute capacité à un seul emplacement garantit que même le plus petit système peut effectuer plusieurs tâches sans décalage.



De plus, chaque circuit intégré (CI) de mémoire TWIST est méticuleusement sélectionné pour garantir qu'il répond aux exigences de haute performance de ZADAK. Cela garantit que chaque clé USB fonctionnera à la vitesse et à la tension spécifiées sans hoquet, et permet à ZADAK de combiner la série TWIST avec une garantie à vie limitée.



Certification QVL étendue



ZADAK est allé au-delà pour garantir que les mémoires TWIST DDR4 ont été testées avec les principales marques de cartes mères et sont certifiées sur leur QVL. Cela prouve que la série TWIST peut fonctionner dans un large éventail de scénarios.



Prise en charge de XMP 2.0



Les profils de mémoire Intel Xtreme sont des profils d'overclocking prédéfinis qui ont été testés pour améliorer les performances de la mémoire tout en gardant le système stable. Avec leur prise en charge d'Intel XMP 2.0 et avec le processeur correspondant, la mémoire TWIST DDR4 peut être affinée en sélectionnant simplement le profil XMP souhaité dans le BIOS pour une augmentation de vitesse sans avoir à vous soucier de la panne de l'ordinateur au milieu d'un important tâche.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP