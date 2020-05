ASROCK nous propose une nouvelle carte mère : La Z490 AQUA.



Le principal fabricant mondial de cartes mères, ASRock, est fier d'annoncer sa dernière carte mère phare, la Z490 AQUA, pour le plus grand plaisir des joueurs et des utilisateurs avides de pouvoir. Et pour souligner notre lancement, nous limitons le Z490 AQUA à seulement 999 unités, ce qui le rend extrêmement précieux.



Utilisant les derniers PCB 16 phases 90 A Dr.MOS et 2 oz en cuivre, il offre jusqu'à 95% d'efficacité VRM. Pour garder les VRM et les processeurs 10 cœurs au frais, même en cas de charges lourdes soutenues ou même d'overclocking, le Z490 AQUA dispose d'un système de refroidissement à eau avancé qui diminue la chaleur sur les VRM du processeur pour réduire considérablement les températures du VRM.















Paré d'un boîtier noir mat, le Z490 complète ce que les jeunes joueurs veulent dans une machine ces jours-ci, des bords simples et raffinés enveloppés d'une armure métallique qui met en évidence l'éclairage LED techno vibrant qui crie Je suis un amateur de refroidissement par eau et un mod PC passionné.



"Be Aqua, Be Cool" souligne la détermination d'ASRock à être le leader des fabricants de cartes mères de jeux refroidies par eau et la compatibilité PCIe 4.0 signifie qu'elle est préparée et que le matériel est prêt avec le support PCI-Express Gen-4. En ajoutant de manière unique un générateur d'horloge de base externe, des composants PCIe 4.0 tels que des emplacements supplémentaires et un socket M.2, nous sommes assurés que la carte mère est prête à accueillir la prochaine génération de CPU.



Conçu pour montrer des LED de qualité



Ce qui distingue le design du Z490, c'est un écran OLED lumineux intégré en évidence sur la carte mère pour que les utilisateurs puissent obtenir des rapports d'état sur la tension du processeur, la température, la vitesse du ventilateur du système, l'état du système et l'état du POST. Les teintes vertes, blanches et bleues colorées reflètent une mise à niveau technique sur la carte mère au fini noir mat et métal lui donnant ce look chaud et glacial.



Connectivité ultra-rapide



Le Z490 AQUA offre une connectivité ultra-rapide, y compris l'interface USB Type-C réversible Thunderbolt offrant une bande passante à couper le souffle (jusqu'à 40 Gb/s), le réseau AQUANTIA AQtion 10 Gbps et la dernière connectivité Internet sans fil WiF i6 (802.11ax) prouvant le Z490 AQUA non seulement semble bon mais fournit également beaucoup de puissance de feu.



Qualité audio cristalline



Le DAC embarqué ESS9218 offre un véritable son HiFi sans distorsion pour donner une qualité audio cristalline, et avec le 112dB THD + N, il est pris en charge une impédance plus élevée jusqu'à 600 ohms avec un casque. Les capuchons audio WIMA pratiques optimisent le son lorsque vous travaillez sur des applications audio haut de gamme pour satisfaire même les audiophiles les plus exigeants.



L'expérience Nahimic Audio offre une qualité vibrante et riche, que vous utilisiez des sorties USB, Wi-Fi, analogiques ou HDMI et, via l'interface de tableau de bord active, les utilisateurs peuvent modifier le son surround, la voix, les basses et les aigus selon leurs préférences d'écoute.



Quelles que soient les exigences de construction, le produit phare de l'ASRock, le Z490 AQUA, donne le ton avec une solide carte mère de carte PCB industrielle à faible perte de serveur pour maintenir les blocs de refroidissement à eau qui peuvent dissiper efficacement la chaleur du CPU et du VRM.



Et, quelque chose d'unique à tous les 999 acheteurs, est un ensemble de raccords de refroidissement à eau qui comprend des tuyaux rigides largement utilisés par les fanatiques de refroidissement à eau. C'est le kit parfait pour construire l'ultime plate-forme refroidie par eau avec des performances extrêmes.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP