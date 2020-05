SILENTIUMPC nous propose un nouveau ventirad PC : Le Spartan 4 MAX EVO ARGB.



SilentiumPC a présenté aujourd'hui le Spartan 4 MAX EVO ARGB, une mise à jour générationnelle de son refroidisseur de processeur Spartan 3. À première vue, le dissipateur thermique en aluminium à ailettes est inchangé par rapport au Spartan 3. Sa conception implique trois caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur en contact direct avec le CPU à la base, transmettant la chaleur à l'aileron. pile, qui est surmontée d'une plaque supérieure. Ce qui a changé, c'est le ventilateur. Un ventilateur Pulsar HP 120 mm plus grand remplace le spinner Sigma Pro 100 mm de son prédécesseur.























Le ventilateur Pulsar HP 120 mm inclus avec ce refroidisseur présente un matériau blanc translucide à la fois sur le cadre du ventilateur et la roue, avec des LED ARGB lumineuses dans le moyeu de la roue projetant une lumière douce à travers les deux. Le ventilateur tourne entre 250 et 1 600 tr/min, avec un roulement hydraulique évalué à 50 000 heures.



Avec le ventilateur en place, le Spartan 4 MAX EVO ARGB mesure 143 mm x 124 mm x 71 mm (HxLxP), pesant 497 g. Ses concepteurs évaluent sa capacité thermique à 125 W. Parmi les types de socket CPU pris en charge, on trouve LGA1200, LGA115x et AM4.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP