World of Warcraft s'apprête à recevoir le support du Ray Tracing avec Shadowlands Alpha.



Blizzard Entertainment devrait apporter une mise à niveau significative des graphiques de World of Warcraft juste à temps pour la prochaine extension. Une nouvelle option Ray Traced Shadow a été découverte par Jaydaa sur les forums Wowhead sur Shadowlands Alpha, les paramètres de RayTracing peuvent être affichés sur l'alpha mais ne peuvent pas encore être activés.











Lorsque Blizzard active la prise en charge de Ray Tracing, les joueurs équipés de cartes graphiques NVIDIA RTX pourront profiter d'ombres et d'un éclairage plus réalistes dans le jeu. Les captures d'écran montrent l'option pour trois niveaux de fidélité de lancer de rayons de passable à bonne et jusqu'à élevée qui offriront chacun une résolution plus élevée et un éclairage plus détaillé.







WOWHEAD