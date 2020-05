THE GURU3D nous propose le test du : Corsair MM500 Mouse Pad (quick).



Cette fois, nous vérifions le tapis de souris Corsair MM500. Pour être plus précis, le nom complet du produit est le "Tapis de souris de jeu MM500 Premium en tissu anti-effilochage - 3XL étendu". Une bouchée, on est d'accord mais les gros trucs viennent avec des gros noms hein ? Mesurant 1220 x 610 mm (et ce n'est pas une faute de frappe), c'est un produit massif, avec une construction en caoutchouc moelleux, offrant un tapis de souris de surface confortable qui peut facilement couvrir tout votre espace de travail de jeu.







Vous pouvez utiliser la salle abondante pour votre souris, clavier, moniteur et plus encore. Même si le tapis de souris est un accessoire simple, si vous l'ignorez, vous pourriez être surpris de voir combien de fonctionnalités de base de votre souris ne fonctionneront tout simplement pas comme prévu, ou vous vous demanderez pourquoi cette récente mise à niveau vers le dernier modèle n'a pas pas vraiment amélioré les choses par rapport à votre vieille souris. Par conséquent, si vous êtes un joueur sérieux, vous devriez considérer votre achat de tapis de souris. Si vous faites cela, vous pourrez maximiser la puissance de votre «arme» dans chaque bataille.



Les coussinets diffèrent principalement en taille. Comment savez-vous quelle taille de coussin choisir? Il y a deux choses à considérer lors du choix du bon format pour vous. Le premier est la quantité d'espace sur le bureau (en d'autres termes: avant d'acheter, assurez-vous que l'accessoire s'adaptera au plan de travail et n'interfèrera pas avec les autres éléments qui s'y trouvent).



Le deuxième problème est le style de jeu préféré. Si la sensibilité de la souris est réglée sur plus de 1600 DPI, c'est-à-dire que les mouvements sont relativement faibles, S ou L sont suffisants. Cependant, s'il est nécessaire de parcourir plusieurs centimètres pour que le curseur se déplace d'un bord de l'écran à l'autre, il est préférable de mettre un modèle plus grand, afin qu'il ne se révèle plus tard que dans le moment le moins attendu. est manquant. Il existe deux types de matériaux utilisés.



La version textile est recommandée principalement pour les utilisateurs de souris avec capteurs optiques. L'un de ses avantages est qu'il peut être enroulé, ce qui facilite le transport. Ceux-ci, en plastique ou en métal, se caractérisent à leur tour par l'absence de toute irrégularité, ce qui le rend approprié pour tout "rongeur". Il est également plus difficile de le détruire (il est plus durable).



Le disque dur est facile à nettoyer, mais pour certaines personnes, il peut être inconfortable au toucher et, en outre, il peut générer du bruit lors du déplacement de la souris. Lors du choix d'une version de matériau, faites attention aux bords, afin qu'il n'y ait pas de problème de déchirure. Vous devez également tenir compte du fait qu'il peut se salir plus rapidement (et après avoir renversé le liquide, vous devez le sécher). Revenons maintenant aux tailles hmm.







Dans la plupart des cas, un tapis de souris pouvant accueillir à la fois votre clavier et votre souris doit être plus ou moins comme quoi, 80 cm de large? De cette façon, vous ne serez pas à court d'une surface de glissement lisse, même au cours d'une très longue bataille.



Avec le MM500, vous obtenez en fait 50% d'espace en plus, vous pouvez même y installer un moniteur. Vous vous demandez peut-être combien vous devez payer pour une bête comme ça. Le prix est de 44.99 EUR, ce qui vous donne un bon rapport qualité-prix. OK, voyons ce que ce géant a à offrir à… un autre géant (comme moi, qui mesure 6 pieds 6 pouces).



THE GURU3D