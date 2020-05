Une référence fuite montre que le processeur Intel Core i5-10400 correspond au i7-9700F en termes de performances de jeu.



Les références pour l'une des puces Intel Core de 10e génération récemment annoncées ont été divulguées tôt par le canal de revue chinois Bilibili, tel que rapporté par @Momomo_US. L'Intel Core i5-10400 de milieu de gamme est un nouveau processeur à 6 cœurs/12 threads avec une horloge de base de 2,9 GHz et une amplification maximale de 4,0 GHz avec un prix client recommandé de 182 $. Le Core i5-10400 a été confronté aux Core i5-9400F et Core i7-9700F de génération actuelle dans une variété de jeux par Bilibili avec le i5-10400 correspondant ou battant le i7-9700F dans la plupart des tests.











L'Intel Core i7-9700F est un processeur 8 cœurs/8 threads qui a été publié en 2019 avec un prix client recommandé de 310 $, qu'il vend toujours pour aujourd'hui. Pour voir le i5-10400 correspondre au i7-9700F est une nouvelle importante pour les joueurs car Intel est obligé de baisser les prix et d'augmenter les performances alors que la menace du Ryzen 3000 se profile. Le processeur a été testé dans Grand Theft Auto V et Assassins Creed Odyssey à 1080p où le i5-10400 est arrivé en tête dans Assassins Creed Odyssey et juste derrière le i7-9700F dans Grand Theft Auto V.Les résultats complets peuvent être consultés ci-dessous.



TWITTER (MOMOMO US)