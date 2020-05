ASUS annonce Tinker Edge R avec des capacités d'apprentissage automatique de l'IA.



ASUS a annoncé aujourd'hui Tinker Edge R, un ordinateur monocarte (SBC) spécialement conçu pour les applications d'IA. Il utilise un Rockchip RK3399Pro NPU, un accélérateur d'apprentissage machine (ML) qui accélère l'efficacité du traitement, réduit les demandes de puissance et facilite la construction d'appareils connectés et d'applications intelligentes.



Avec cet accélérateur ML intégré, Tinker Edge R peut effectuer trois téra-opérations par seconde (3 TOPS), en utilisant une faible consommation d'énergie. Il dispose également d'une architecture de réseau neuronal (NN) optimisée, ce qui signifie que Tinker Edge R peut prendre en charge plusieurs cadres ML et permettre à de nombreux modèles ML courants d'être compilés et exécutés facilement.







Conception de puissance avancée



La plupart des cartes mères SBC n'offrent qu'une conception d'alimentation de 15 watts (5V/3A), ce qui peut provoquer une instabilité du périphérique et du système lorsqu'il y a plusieurs périphériques connectés. D'autres SBC ont des conceptions d'alimentation qui réduisent les performances de leurs ports d'E/S.



Le Tinker Edge R a une conception d'alimentation spéciale qui, avec une entrée jack CC et un en-tête à 4 broches, fournit jusqu'à 65 watts de puissance, permettant un fonctionnement stable du système et des performances d'E / S complètes - même avec plusieurs appareils connectés. De plus, une conception exclusive de protection de l'alimentation s'active automatiquement si le courant et la tension fournis changent de manière significative, protégeant efficacement la carte et tous les appareils connectés.



Processeur Rockchip RK3399Pro



Avec son processeur Rockchip RK3399Pro à noyau hexagonal puissant et moderne alimenté par la technologie Arm big.LITTLE A72 + A53, Tinker Edge R offre une solution puissante pour les applications graphiques, de vision industrielle, vidéo, audio, vocales et critiques pour la sécurité.



Tinker Edge R dispose de 4 Go de mémoire système LPDDR4 double canal, la 4ème génération de technologie DDR DRAM basse consommation, offrant des vitesses plus rapides et une consommation d'énergie encore plus faible pour des performances et une efficacité système améliorées. Il dispose également de 2 Go de mémoire autonome pour le NPU, offrant des vitesses plus rapides, une stabilité améliorée et une efficacité élevée pour l'inférence ML.



Tinker Edge R est également équipé d'une interface eMMC 16 Go et SD 3.0 intégrée qui offre des vitesses de lecture et d'écriture nettement plus rapides pour le système d'exploitation, les applications et le stockage de fichiers.



Plus d'options de connectivité pour les développeurs



Tinker Edge R dispose d'une interface E/S riche, y compris une connexion MIPI-DSI pour les écrans et les écrans tactiles, et deux connexions MIPI-CSI pour les caméras compatibles pour permettre la vision par ordinateur pour des applications telles que la mesure de profondeur, les distributeurs automatiques intelligents et interactifs La publicité.



Une conception conviviale pour les développeurs offre de nombreuses fonctionnalités soigneusement étudiées pour offrir une expérience supérieure aux nouveaux constructeurs et aux amateurs chevronnés. Les LED programmables permettent aux développeurs de développer des comportements d'éclairage personnalisés, tels que les notifications système et les indicateurs d'état, et l'en-tête GPIO à code couleur facilite la reconnaissance des en-têtes de broches respectifs.



Tinker Edge R dispose également d'un port HDMI pleine taille, USB Type-A, USB Type-C, LAN Gigabit et WiFi et Bluetooth pour la connectivité Internet et réseau ainsi que d'un mini slot PCI Express Mini pour une carte d'extension 4G/LTE.



Prise en charge de plusieurs systèmes d'exploitation et outils de développement d'apprentissage automatique

Tinker OS est un excellent point de départ pour tout projet ou construction et offre une liberté de système d'exploitation (OS). Une distribution Linux basée sur Debian garantit une expérience fluide et fonctionnelle.



Tinker Edge R prend également en charge le système d'exploitation Android: cela permet un ensemble entièrement différent de scénarios d'utilisation, allant de l'exécution d'une application Android populaire, de l'inférence d'apprentissage automatique (ML) et bien plus encore.



ASUS fournit une API et un SDK robustes qui permettent aux utilisateurs de déployer facilement des modèles ML sur Tinker Edge R pour des applications telles que la classification d'images et la détection d'objets. Il prend également en charge la conversion de modèles à partir de Caffe, TensorFlow, TensorFlow Lite, ONNX, Darknet et plus encore.



