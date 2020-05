Intel "Tiger Lake" et "Lakefield" seront lancés vers septembre-octobre 2020.



Le processeur mobile Intel Core "Tiger Lake" de 11e génération et le processeur hétérogène x86 pionnier "Lakefield" pourraient faire leurs débuts vers septembre ou octobre 2020, selon une fuite interne de Lenovo publiée par NotebookCheck. Cela indique également qu'Intel dénote la lithographie des futurs processeurs avec Foveros 3D Packaging comme simplement "3D", et ne pas entrer dans un jeu de nombres nanométrique avec AMD (qui est maintenant en 7 nm et en cours à 5 nm en 2022). Cela est logique car Foveros permet la combinaison de matrices construites sur différents nœuds de fabrication en silicium.







"Tiger Lake" est toujours désigné comme un 10 nm car c'est une puce plane. Intel le développe sur un processus de fabrication raffiné de 10 nm + silicium, qui permet apparemment à Intel d'augmenter les vitesses d'horloge sans casser l'enveloppe de puissance cible.



«Tiger Lake» voit les débuts commerciaux de l'ambitieuse architecture graphique Xe d'Intel comme une solution iGPU. «Lakefield», d'autre part, est un processeur à 5 cœurs combinant quatre cœurs «Tremont» à faible puissance x86-64 avec un cœur à haute puissance «Sunny Cove», dans une configuration rivalisant avec Arm big.LITTLE, permettant à la prochaine génération des facteurs de forme de l'informatique mobile, qu'Intel et ses partenaires étudient toujours dans le cadre du projet Athena.



NOTEBOOKCHECK