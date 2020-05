ASUS ROG Zephyrus G15 maintenant disponible.



Une grande partie de la fanfare entourant les processeurs mobiles haut de gamme Ryzen 7 et Ryzen 9 "Renoir" d'AMD a été capturée par le portable ROG Zephyrus G14 de 14 pouces, et maintenant ASUS s'est mis à expédier son frère plus gros (quoique moins doté), le Zephyrus G15 (variante : GA502IU).















Ce portable de jeu dispose d'un écran IPS Full HD de 15,6 pouces 144 Hz. Sous le capot se trouvent un processeur AMD Ryzen 7 4800HS (35 W) à 8 cœurs/16 fils, 16 Go de mémoire, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti et un SSD NVMe 1 To. La connectivité comprend le 802.11ax WLAN, Bluetooth 5, 1 GbE filaire Ethernet et un port USB 3.2 de 2e génération de type C avec une alimentation conforme.



Il se vend maintenant pour 1 299 USD.



TECHPOWERUP