Intel 10e génération Core "Comet Lake" Processor Desktop CPUID, TDP et cTDP Révélé.



Les documents internes de la famille de processeurs Intel «Comet Lake» de 10e génération, divulgués par momomo_us, révèlent les valeurs CPUID, TDP et configurable-TDP des différentes références de bureau. Intel classe largement Comet Lake par nombre de cœurs et niveau iGPU associé. La matrice Comet Lake à 10 cœurs est livrée avec 125 W, 65 W et 35 W TDP, pour les K/KF, verrouillés et T-SKU, respectivement.























Pour le Comet Lake-S de bureau, il n'y a que deux niveaux iGPU, GT2 (iGPU présent dans la version UHD 630), ou complètement désactivé (noté GT0). Les graphiques détaillant les vitesses d'horloge non Turbo révèlent que la présence ou l'absence d'iGPU n'a aucun impact sur les fréquences TDP, cTDP ou CPU. Le silicium "Comet Lake" 10 cœurs + GT2 est répertorié avec un CPUID de A0655h, tandis que les variantes 6 cœurs + GT2 et 4 cœurs + GT2 partagent le CPUID A0653h.



TWITTER (MOMOMO US)