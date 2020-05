GIGABYTE lance les cartes mères Z490 AORUS.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un important fabricant de cartes mères et de cartes graphiques, a annoncé aujourd'hui les nouvelles cartes mères Z490 AORUS qui alimentent les processeurs Intel Core de 10e génération. Avec une conception d'alimentation numérique jusqu'à 16 phases et une nouvelle conception améliorée de dissipateur thermique Fins-Array II afin que chaque phase puisse contenir jusqu'à 90 ampères, la gamme Z490 AORUS de GIGABYTE est dotée de la meilleure gestion de l'alimentation et de la chaleur pour optimiser les performances d'overclocking sur le Processeur Intel Core 10 cœurs série K.



Les cartes mères GIGABYTE Z490 AORUS utilisent le routage Daisy Chain avec une conception anti-interférence pour améliorer l'overclocking et la stabilité de la mémoire. Certaines cartes mères GIGABYTE Z490 AORUS offrent une qualité audio haut de gamme, des E/S riches en fonctionnalités avec un bouclier d'E/S intégré, la toute dernière technologie Thermal Guard II, et bien plus encore. Performances, gestion de l'énergie, thermiques, audio, les cartes mères GIGABYTE Z490 AORUS cochent toutes les cases pour les utilisateurs cherchant à faire passer leur puissance de feu informatique au niveau supérieur.















La 10e génération de processeurs Intel Core avec une nouvelle microarchitecture est arrivée. Avec elle vient le socket LGA 1200, ce qui signifie que les anciennes plates-formes ne seront pas compatibles, même avec les mises à jour du BIOS. Le Core i9-10900K surpasse les processeurs de génération précédente en apportant 10 cœurs et 20 threads à la table avec un cache de 20 Mo et un TDP 125 W par défaut.



Avec Turbo Boost Max, il est capable d'atteindre 5 GHz sur presque tous les cœurs. L'augmentation du nombre de cœurs et des fréquences de stock entraînera probablement une consommation d'énergie plus élevée, car pour accomplir la lourde tâche de toucher 5,3 GHz sur tous les cœurs, un TDP de plus de 200 W pourrait être nécessaire.



Les cartes mères GIGABYTE Z490 AORUS contiennent des fonctionnalités telles qu'une conception d'alimentation numérique à 16 phases dans laquelle chaque phase peut contenir jusqu'à 90 ampères avec sa conception Smart Power Stage, ou une conception d'alimentation directe à 12 phases associée à des étages de puissance DrMOS très durables pour fournir 1440 Amplis, les deux offrant le meilleur équilibre de puissance.



Des connecteurs d'alimentation solides sur les cartes mères GIGABYTE Z490 AORUS garantissent une alimentation stable tout en réduisant la chaleur excessive pendant l'overclocking pour éviter la limitation. L'ajout de condensateurs au tantale polymère améliore la réponse transitoire du VRM entre les charges élevées et faibles, augmentant la stabilité du processeur afin que les utilisateurs n'aient pas à se soucier des défaillances de surverrouillage causées par une alimentation instable.



Les cartes mères GIGABYTE Z490 AORUS sont conçues avec un accent renouvelé sur la dissipation de la chaleur. À partir du GIGABYTE Z490 AORUS PRO, la gamme met en œuvre la technologie Fins-Array II qui comprend un dissipateur thermique à ailettes de pile redessiné qui vient avec 3 fois la surface par rapport aux dissipateurs thermiques traditionnels et introduit également des ailettes nouvellement remodelées qui permettent une dissipation de chaleur supérieure.



La technologie Direct-Touch Heatpipe II comprend un caloduc à contact direct plus grand de 8 mm avec une distance raccourcie et une zone de contact accrue entre le caloduc et le dissipateur thermique pour accélérer le transfert de chaleur du VRM aux dissipateurs thermiques, ce qui réduit considérablement les températures.



Les cartes mères GIGABYTE Z490 AORUS implémentent un tampon thermique LAIRD 7,5 W/mK de nouvelle génération qui offre une dissipation thermique 4x par rapport aux tampons thermiques traditionnels tout en augmentant le contact entre le VRM et le tampon thermique, ce qui augmente également la dissipation thermique globale. Avec à la fois fonctionnalité et style, la plaque arrière en métal ajoute une robustesse et une rigidité supplémentaires à la carte mère tandis que son revêtement en nanocarbone dissipe rapidement la chaleur des composants arrière et du PCB.



Outre la gestion de l'alimentation et de la chaleur, les cartes mères GIGABYTE Z490 AORUS disposent d'une configuration de mémoire impressionnante avec une capacité de mémoire de 32 Go à emplacement unique. Le routage de mémoire Daisy Chain unique et la conception anti-interférence du PCB garantissent que la configuration de la mémoire est adaptée aux besoins de la plupart des utilisateurs.



Les circuits de mémoire sont intégrés dans les couches de masse du PCB tandis que la couche externe métallique du PCB réduit les interférences électromagnétiques afin que ceux qui utilisent une configuration double canal puissent profiter de performances RAM overclockées stables à haute vitesse jusqu'à des vitesses DDR4 4800. Le GIGABYTE Z490 AORUS XTREME est doté de la conception exclusive de mémoire DIMM SMT qui utilise la technologie de soudage par adhérence de surface afin que les joints de soudure des emplacements de mémoire soient fixés en douceur sur le PCB.



Cela réduit les interférences de signal entre les toiles de fibres ouvertes du PCB et le câblage de la mémoire. La fonction de stabilisation du signal des condensateurs en polymère de tantale à la base des emplacements de mémoire améliore encore la stabilité de la carte, en particulier lors de l'overclocking à des fréquences XMP élevées.



En plus du processeur et de la RAM, les lecteurs de stockage sont parmi les composants PC les plus importants en termes de performances PC. Les cartes mères de la série GIGABYTE Z490 utilisent des PCB de qualité PCIe 4.0, des emplacements PCIe, des emplacements M.2 et des contrôleurs pour la meilleure qualité de bande passante. Bien que les capacités de stockage sur les SSD NVMe M.2 continuent d'augmenter et que beaucoup de ces SSD sont à double face, les dissipateurs M.2 SSD sur la plupart des cartes mères ne couvrent qu'un côté du SSD, laissant les disques de stockage vulnérables à la surchauffe.



Pour résoudre ce goulot d'étranglement potentiel, certaines cartes mères GIGABYTE Z490 AORUS sont livrées avec Thermal Guard II. Avec des ajustements uniques par rapport au dissipateur thermique M.2 de la génération précédente, la nouvelle conception brevetée garantit que les deux côtés du SSD M.2 sont suffisamment refroidis pour empêcher la limitation thermique lors d'un fonctionnement à grande vitesse.



Certaines cartes mères AORUS Z490 sont pré-installées avec le blindage d'E/S flexible breveté qui ajoute une touche agréable à l'esthétique globale, mais surtout permet un alignement plus facile entre la carte et le châssis. Le bouclier apporte une protection supplémentaire au panneau arrière riche en fonctionnalités qui comprend des emplacements USB 3.1 Gen2, Ethernet 2.5G et 10G, des prises audio et une interface d'extension Thunderbolt 3. L'ajout de boutons QFLASH et Clear CMOS facilite et facilite la tâche des utilisateurs pour dépanner leurs systèmes ou mettre à jour leur BIOS sans installer de processeur. La carte Intel 2.5Gbps Ethernet de la carte offre une connectivité ultra-rapide



