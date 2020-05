AMD promeut officiellement la mise à jour du BIOS Radeon RX 5600 XT pour une mémoire plus rapide.



AMD a finalement pu parler officiellement de sa mise à jour sournoise de dernière minute des spécifications de la carte graphique Radeon RX 5600 XT, qui a vu sa fréquence de mémoire augmenter à 14 Gbps par rapport à ses 12 Gbps d'origine, dans le but de la rendre compétitive par rapport au prix.



Coupez GeForce RTX 2060. Dans un article de blog intitulé "Libérez le plein potentiel de votre Radeon RX 5600 XT aujourd'hui", AMD a tabulé toutes les cartes graphiques éligibles pour une mise à jour vidéo du BIOS qui augmente la vitesse d'horloge de la mémoire et du GPU ; ainsi que des liens vers des pages d'assistance sur le site Web de leur fabricant. Nous avons déjà fait une telle liste.







Le tableau AMD répertorie également certaines cartes de conception personnalisée fournies avec une mémoire de 14 Gbit/s, pour lesquelles une mise à jour du BIOS n'est pas nécessaire. Trouvez le tableau dans le blog AMD ICI.



TWITTER (AMD)